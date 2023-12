Inaugurazione della mostra "La donna cavallo"

«LA DONNA CAVALLO. Cosa succede quando la magnifica donna cavallo arriva nella società patriarcale coreana?» è la mostra che espone le tavole originali del film di animazione I AM A HORSE (?? ???), del 2022, ultimo film della regista sperimentale sudcoreana Chaerin Im.



I frame esposti sono realizzati a mano, mescolando pennello a inchiostro coreano e litografia casalinga, una tecnica di incisione realizzata con fogli di alluminio e Coca Cola.



Il film narra una storia fantasiosa di donne nate con la metà del corpo di un cavallo e di una tigre, donne vagabonde troppo feroci e libere per essere all'altezza del loro ruolo di figlia, moglie e madre nella società patriarcale.



Il racconto è ispirato ai sogni di nascita coreani, Tae-mong (??), tradizione coreana che vuole che le donne, durante il periodo di gravidanza, sognino degli animali che rivelano loro il carattere del nascituro.

Il film è stato selezionato nei più prestigiosi festival internazionali come Film Festival Rotterdam in Olanda, Busan Short Film Festival in Corea, Ottawa Animation Festival in Canada, POFF in Estonia, Minikino Film Week, Primanima in Ungheria , Animateka in Slovenia, e molti altri.



Chaerin Im è una regista di animazione sperimentale sudcoreana. Ha studiato a Seoul e si è specializzata al California Institute of the Arts. Oggi vive e lavora a Seoul, portando avanti una ricerca sul linguaggio visivo unica attraverso l'uso tecniche differenti, dall'analogico al digitale, con un'energia fuori dal comune: ogni tecnica è una prova di forza, ogni film un atto performativo. Il suo discorso è una rivendicazione sul ruolo dell'artista come donna nella società coreana contemporanea, e nella storia dell'arte universale.



DOPO L'INAUGURAZIONE, LA MOSTRA RESTERÀ APERTA DAL 7 AL 10 DICEMBRE, DALLE 16:00 ALLE 20:00.