Inaugurazione della sede espositiva e della mostra “La Rue de la culture” di Otello “POG” Pagano

Otello Pagano in arte POG, artista parmigiano d’adozione, è nato a Torino nel 1964, ha all’attivo molte esposizioni collettive e personali ed ha inoltre collaborato con registi, compositori, attori, per la realizzazione di progetti internazionali nei quali dall’unione di diverse arti si generano percorsi non convenzionali di riflessione sull’epoca presente La sua creatività prende ispirazione, tra le tante fonti, anche dai numerosi viaggi che l’hanno portato a frequentare sia città italiane che europee. Da questa creatività scaturisce quindi la sua pittura, poliedrica e concettuale. Oggi il pittore vive ed è attivo a Parma e molte delle sue opere fanno parte di numerose collezioni private mentre altre sono invece in permanenza in diversi musei e istituzioni pubbliche. Otello Pagano: “Ho scelto di esporre in anteprima a Bologna per questa particolare realtà e di titolare la mostra ‘La Rue de la culture’ (come una mia opera esposta), perché quando una persona entra in un negozio di mobili o arredamenti più o meno sa cosa aspettarsi, ma non sa di poter trovare la strada per la sua cultura, che questa arrivi dalle opere esposte, come in una vera e propria galleria, o dalla coniugazione effettiva dell’arte sposa l’arte cioè… il vivere nell’arte. Casa tua è te stesso, se tu l’arredi secondo i colori che la tua vita ti permette di vivere e a tutto questo unisci un’opera d’arte, sostanzialmente fai un en plein perché hai tutto… tutto ciò che ti rappresenta. In questa esposizione sarà fortemente presente il tema musica, ma anche una sorta di viaggio spazio temporale, chi vedrà le opere se ne accorgerà, passiamo da qualcosa che è surreale e post moderno e andiamo a ritroso nel tempo fino al 1814. Un viaggio nel viaggio!” La strada ed il viaggio sono anche il concetto professionale e passionale che vogliono trasmettere i professionisti di Bologna Arredamenti, un viaggio da percorrere insieme anche per lungo tempo perché costruire arte e cultura e portarle nel proprio ambiente è un cammino da condividere. Appuntamento sabato 15 ottobre presso la sede della Bologna Arredamenti AbOUT Bologna Arredamenti E' neonata ma fa passi da gigante. Professionalità, passione, estro e creatività contraddistinguono questa giovane realtà piena di esperienza. Loredana della Bologna Arredamenti “Siamo entusiasti di ospitare in esclusiva e anteprima bolognese, la personale di un artista di livello internazionale come Pog, il suo percorso artistico rappresenta esattamente il viaggio che noi vogliamo fare con chi si affida a noi, un percorso da iniziare e continuare insieme per trovare i colori ed i suoni della propria vita nella propria casa. Se volete che la vostra casa sia il vostro rifugio dove non possono mancare comodità, bellezza, praticità e soprattutto felicità la realtà giusta per voi è Bologna Arredamenti. La Nostra grande forza? Progettare, arredare e consigliare con passione, professionalità e disponibilità. Insomma, Bologna Arredamenti è tutta un'altra musica!“