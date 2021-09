Inaugurazione della mostra fotografica Manuela Benassi

Sabato 4 settembre alle 19.00 sarà inaugurata una nuova mostra: "EVOCAZIONE" con le immagini di MANUELA BENASSI, fotografa e poetessa.



LA MOSTRA



L’attualità degli eventi si presenta costellata da lutti che si manifestano sotto forma di separazioni forzate, distanziamenti, nuovi confini, perdita di persone care e allontanamento dagli affetti. Àncora di salvezza è la riscoperta dell’ambiente naturale, quale luogo di fuga dalla disgregazione della civiltà, di pace, di libertà, di ricerca introspettiva.



Le immagini diventano quindi veicolo di evasione dall’incertezza del presente, evocando i territori della memoria di chi non c’è più e della perfezione tangibile della natura.



La stessa evocazione si scompone in questo binomio, come memoria del passato (evo) e inclinazione personale verso la Terra (vocazione).



L’ARTISTA



Manuela Benassi, dopo aver conseguito la laurea in studi pedagogici, ha scelto di occuparsi dell’infanzia. È profondamente legata ai temi riguardanti la natura e gli animali, è appassionata di fotografia e di scrittura poetica e alle diverse situazioni creative che esse possono offrire. Ritiene quindi importante descrivere e socializzare i differenti stati emotivi e le esperienze dell’esistenza attraverso le immagini e le parole. Nel 2019 con il collettivo Sine Nocte ha esposto presso il Cimitero Monumentale di Reggio Emilia con la mostra “In Absentia”. Con “Evocazione” rende pubblico il suo primo progetto fotografico personale. Attualmente vive e lavora a Mantova.



Durante la serata: Dj SET Dark Wave “Dark Matter Lab * by Neo e Donker”



Il DjSet si soffermerà su una selezione musicale in prevalenza caratterizzata da sonorità Dark Wave, dagli anni '80 ad oggi e sarà accompagnato da proiezioni di video-filmati di culto, attinenti ai generi musicali proposti.





Evento Facebook: https://fb.me/e/PWM3dN9j



Sia il DjSet che la mostra si svolgeranno in osservanza del DPCM attualmente in vigore. Prenotazione consigliata con messaggio sui social o chiamando lo 051.5060789.



Dehor con accesso libero



Tavoli al chiuso con Green Pass

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...