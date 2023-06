Inaugurazione murales e concerto di Andrea Barbi e Marco Ligabue

Giovedì 22 giugno nella cornice di Piazza Lucio Dalla, sotto la “Tettoia Nervi”, l’inaugurazione di un murales pubblico e lo spettacolo di Marco Ligabue e Andrea Barbi chiuderanno le celebrazioni per i 20 anni di attività della Fondazione Dopo di Noi Bologna a favore delle famiglie che hanno figli con disabilità cognitiva. Il nuovo ombelico della città sarà il teatro di una sera di arte e divertimento e sotto la grande tettoia, dopo una lunga attesa potranno festeggiare le famiglie, i volontari, i sostenitori e gli amici che ogni giorno ruotano intorno ai progetti avviati dalla Fondazione. L’evento è gratuito e ad acceso libero.

Un murale per i venti anni della Fondazione Dopo di Noi

Si parte alle 19:00 con l'inaugurazione del Murales di Hazkj. Interverranno il Sindaco Matteo Lepore, la Presidente di Quartiere Navile Federica Mazzoni, la Presidente della Fondazione Dopo di Noi Marina Cesari, e l’artista. All’origine di questa iniziativa c’era il desiderio della Fondazione Dopo di Noi di lasciare un segno concreto di omaggio a un quartiere di cui recentemente ha preso avvio un nuovo appartamento dove vivono stabilmente sei uomini con disabilità. Un patto di collaborazione tra il Quartiere Navile e la Fondazione nel mese di marzo ha posto le basi per avviare il progetto di un’opera pubblica. Ha seguito una Call rivolta a tutti gli artisti e tra i tanti bozzetti giunti lo scorso 5 maggio la commissione individuata dalla Fondazione Dopo di Noi e dal Quartiere Navile ha sancito l'opera vincitrice: "Innesto" di Hazkj.

Il ventisettenne bolognese, al secolo Giacomo Zecchi, ha corredato la presentazione del bozzetto a uno studio simbolico articolato che propone un'immagine ricca di rimandi alla gestazione, alla crescita e all’autonomia, ma anche un omaggio alla città, alla diversità e alla circolazione di idee. “Innesto – spiega Hazkj- io l’intendo come un’operazione naturale per far concrescere un individuo come una pianta, saldandone le radici. Quando il supporto dell’innesto ha esaurito la sua funzione, la pianta può crescere senza problemi da sola.”Il 22 di giugno alle 19:00 l’opera verrà svelata al pubblico e lascerà alla città un importante messaggio di inclusione e ottimismo che si racchiude nella sigla “Dopo di Noi”.

La realizzazione di questo murales è stata possibile grazie al contributo offerto da Cer Medical S. R. L. azienda calderarese produttrice di gas medicali, in cui lavora una ragazza che partecipa ai progetti della Fondazione Dopo di Noi.

Una cena solidale in collaborazione con Cucine popolari

Per sostenere i progetti della Fondazione Dopo di Noi a partire dalle ore 19:30 sarà possibile cenare in piazza Lucio Dalla assaggiando le saporite proposte culinarie di “Cucine popolari”. La cena accompagnerà i tanti ospiti e sostenitori in un clima conviviale e affiatato verso una serata di musica dal vivo e talenti. A partire dalle 19:30 si esibiranno sul palco Manuel Auteri che introdurrà Nicola Albertini, Giorgio Bassi, Emanuele Fanti, Roberto Reina, Mattia Bertoli e la giovanissima Ary Music, tutti talenti della Bolognese SanLucaSound fondata nel 2008 dallo stesso Auteri e dal collaboratore Renato Droghetti.

Lo spettacolo: Andrea Barbi e Marco Ligabue:

“Salutami tuo fratello”.



Proprio questo approccio positivo e schietto accomuna gli intenti della Fondazione Dopo di Noi alla poetica dello spettacolo, una cronaca del rock spettinata perché è rock pensare fuori dagli schemi con ottimismo anche quando si parla di disabilità. Sul palco Marco Ligabue e Andrea Barbi si concederanno al pubblico conquistando gli spettatori con il loro talento: la spassosa sequenza di aneddoti e canzoni diverte, fa riflettere e coinvolge proprio tutti gli spettatori. La serata è inserita nel programma di Bologna estate ed è realizzata con la collaborazione di Estragon club.