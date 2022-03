Inaugurazione stagione 2022 - Oasi lagoverde: escursioni di sport e relax nella natura a Bologna

Il 2 Aprile sarà il primo week end di apertura del bosco/lago di Via Colombo a Bologna, un evento che per chi ama la Natura e sogna una giornata all'aperto, non mancherà di accontentare tutti.

Le attività (rivolte a grandi e piccoli) sono la Pesca Sportiva (con rilascio), le Escursioni nel “Percorso Natura”, le zone di relax per barbecue & pic-nic (per un riequilibrio ambientale mentale) e le Gite in Pedalò-Tour sul lago.

L’associazione promuove anche la Scuola di Pesca per bambini (dai 5 anni in su) e ragazzi (dai 12 anni in su) un’occasione per praticare uno sport moderno (di tradizione antica) in un’area naturale, per conoscere la fauna ittica e per imparare le tecniche base per uno svago sano e divertente.

Noi siamo già pronti stiamo solo aspettando il vostro arrivo! Ci vediamo all’Oasi!



Giorni ed orari di apertura dal 2 aprile al 30 ottobre: il Sabato e la Domenica dalle 9.00 alle 18.00.