InChiostro: musica, danza e letteratura nel Chiostro dell’Arena del Sole

Prezzo Biglietti carne: 10 €, 8 € ridotto (under 29 e over 60), 7 € ridotto scuola Biglietti Voria Summer Live: Posto unico € 10

InChiostro, il programma di appuntamenti serali nello splendido chiostro del Teatro Arena del Sole di Bologna, torna per la sua terza edizione, una felice consuetudine estiva per Emilia Romagna Teatro Fondazione, che presenta un cartellone di eventi dal 14 giugno al 19 luglio: dalla musica alla danza, fino alla letteratura, con un’attenzione particolare al gusto grazie alla presenza del bistrot Cantinella.

Quest’anno si intrecciano tre diverse trame.

Il focus sulla drammaturgia fisica Carne, curato dalla coreografa, danzatrice e fondatrice di Balletto Civile Michela Lucenti, prosegue con gli spettacoli estivi nell’intima e affascinante cornice del Chiostro: tra le sue mura le performance, caratterizzate da una dimensione di prossimità fisica, portano le arti del movimento a ragionare sul presente.

La rassegna Voria Summer Live, nata da un’idea di Davide Fiori e realizzata in collaborazione con l’azienda vinicola Porta del Vento di Marco Sferlazzo, propone un ciclo di appuntamenti che abbracciano il jazz, le sonorità blues e rock, raggiungendo la progressive da camera, arricchendo la proposta con inediti racconti in musica di ensemble storici.

Infine We Reading con due appuntamenti della sua stagione estiva itinerante con protagonisti alcuni grandi nomi dello spettacolo, che si confessano attraverso le proprie passioni letterarie.

Si comincia martedì 14 giugno alle ore 21.00 con Pizzuti Band e il loro repertorio misto funky/blues/rock e classici rivisitati in modo originale; un trio esplosivo che fa rivivere le atmosfere di ieri e di oggi per chitarra, basso e voce. Il programma musicale prosegue con appuntamenti ogni martedì fino al 19 luglio in compagnia di Guglielmo Pagnozzi Quintet (21 giugno), Pacific Baritone (28 giugno), Le Train Bleu-Quartetto (5 luglio), Teo Ciavarella-Trio (12 luglio); Soul Mud - presentazione del cd Il vuoto della stanza e a seguire Dandy Bestia che canta e racconta gli Skiantos (19 luglio).

Durante le serate il pubblico potrà assaggiare i vini di Porta del Vento, che coltiva sulle colline di Camporeale a 600 metri di altitudine solo varietà autoctone secondo i principi della biodiversità, nel rispetto del ciclo della vita e della natura.

Mercoledì 15 e giovedì 16 giugno alle 21.30 il primo appuntamento di Carne prevede Loose Dogs, un lavoro di Emanuela Serra, danzatrice della compagnia Balletto Civile, con le musiche originali di Guido Affini e l’installazione scenica di Alessandro Pallecchi.

Saldamente aggrappato all’immaginario delle graphic novel, Loose Dogs è la seconda tappa di una ricerca sul rapporto tra corpo e testo, iniziata nel 2016 con Just Before the Forest, esplorando i linguaggi della danza, della slam poetry e delle loro interazioni. Un atto poetico dedicato a chi dissente, una performance che unisce la poesia a una ricerca sull'azione danzata e la scomposizione fisica. Una scrittura originale, un linguaggio asciutto, lucido, messo in ritmo, per cavalcare la parola attraverso il corpo che incarna una necessità d'espressione in equilibrio tra emozione e tecnica. «In un luogo non definito – racconta Emanuela Serra – bettola di periferia o chiesa immensa, angolo di strada o stanza d'albergo, un corpo e l'urgenza di dire. Il suono è materia. Una sfida. Perché la storia si ripete e l'uomo resta un abisso se ci guardi dentro».

Carne prosegue con Zero Hz (23 giugno), un progetto che nasce dall’interazione tra l'azione coreografica del danzatore e performer Paolo Rosini e la ricerca dell’artista di media e visual art e sound designer Florian Paninski; Natura Morta con gioco (29 e 30 giugno) del danzatore e coreografo Cristiano Fabbri, un lavoro originale in prima assoluta ispirato ai Quattro Quartetti di T.S. Eliot; Ombelichi Tenui - ballata per due corpi nell’aldilà (6 luglio), prima creazione coreografica del duo autoriale composto da Filippo Porro e Simone Zambelli; DANCE CONCERT (7 luglio), un “concerto di danza” in cui Giselda Ranieri, Elisabeth Schilling e Lorin Sookool improvvisano in relazione con le luci e un dj set minimale, da un’idea di Roberto Castello.

L’ultimo appuntamento estivo porta la danza fuori dal teatro con THE FALL (13 luglio) di Joy Alpuerto Ritter & Hannes Langolf, componente della storica compagnia DV8 Physical Theatre, in scena nello spazio antistante il Museo della Memoria di Ustica al Parco della Zucca di Bologna, nell’ambito della rassegna Attorno al Museo - celebrazioni del 42° anniversario della strage di Ustica. I due artisti indagano i concetti di vulnerabilità e fallimento, in una dialettica intima ma esplosiva, che travolge chi assiste come un richiamo ancestrale.

Anche quest’anno ERT rinnova la felice collaborazione con We Reading che cura due serate all’interno del programma di InChiostro. Mercoledì 22 giugno Gaia Spizzichino, nota agli utenti di Instagram come Normalize Normal Homes, manager di origine milanese che vive attualmente a Roma, affronta, come è solita fare, alcuni dei temi più cari alla sua generazione: casa, lavoro, matrimonio, capelli, con leggerezza e (auto)ironia, scardinando quella narrazione costantemente ottimistica. We Reading torna poi all’Arena del Sole giovedì 14 luglio con un ospite in via di definizione.



InChiostro fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.



Il calendario di InChiostro:

14 giugno, ore 21.00 - Voria Summer Live

Teatro Arena del Sole, Chiostro

Pizzuti Band

con Andrea Pizzuti batteria e voce, Claudio Pepe chitarra e voce, Alberto Giovannini basso e voce

15 e 16 giugno, ore 21.30 - Carne

Teatro Arena del Sole, Chiostro

Loose Dogs

scritto e interpretato da Emanuela Serra

21 giugno, ore 21.00 - Voria Summer Live

Teatro Arena del Sole, Chiostro

Guglielmo Pagnozzi Quintet

con Guglielmo Pagnozzi sax soprano, Federico Califano sax contralto, Andrea Calì pianoforte, Filippo Cassanelli contrabbasso, Andrea Grillini batteria

22 giugno, ore 21.00 - We Reading

Teatro Arena del Sole, Chiostro

La normalità non influenza

di e con Normalize Normal Homes

23 giugno 2022, ore 21.30 - Carne

Teatro Arena del Sole, Chiostro

Zero Hz

Paolo Rosini e Florian Paninski

28 giugno, ore 21.00 - Voria Summer Live

Teatro Arena del Sole, Chiostro

Pacific Baritone

con Onofrio Paciulli piano, Michele Vignali sax tenore, Luca Dal Pozzo contrabbasso, Dario Mazzucco batteria



29 - 30 giugno, ore 21.30 - Carne

Teatro Arena del Sole, Chiostro

Natura Morta con gioco

di Cristiano Fabbri

prima assoluta

5 luglio, ore 21.00 - Voria Summer Live

Teatro Arena del Sole, Chiostro

Le Train Bleu

quartetto

con Marco Coppi flauto, Gianni Landroni chitarra, Tiziano Barbieri contrabbasso, Roberto “Red” Rossi batteria e percussioni

6 luglio, ore 21.30 - Carne

Teatro Arena del Sole, Chiostro

Ombelichi Tenui

ballata per due corpi nell’aldilà

di e con Filippo Porro e Simone Zambelli

7 luglio, ore 21.00 - Carne

Teatro Arena del Sole, Chiostro

DANCE CONCERT

un’idea di Roberto Castello

12 luglio, ore 21.00 - Voria Summer Live

Teatro Arena del Sole, Chiostro

Teo Ciavarella

trio

con Teo Ciavarella tastiera, Francesco Milone sax baritono, Andrea Pizzuti batteria e voce

13 luglio 2022, ore 19.30 - Carne

Museo per la Memoria di Ustica

Parco della Zucca, Bologna

THE FALL

Joy Alpuerto Ritter & Hannes Langolf

nell’ambito della rassegna Attorno al Museo

celebrazioni del 42° anniversario della strage di Ustica

14 luglio, ore 21.00 - We Reading

Teatro Arena del Sole, Chiostro

We reading per Bologna Estate

Ospite da annunciare

19 luglio, ore 21.00 - Voria Summer Live

Teatro Arena del Sole, Chiostro

Soul Mud

presentazione del cd Il vuoto della stanza

con Luca Pagliani chitarra e voce, Alessandro Cicognani chitarra e voce, Andrea Taravelli basso elettrico, Antonio Gentili batteria

a seguire

Dandy Bestia canta, suona e racconta gli Skiantos



Al pubblico dei concerti verrà offerto un calice di vino della cantina “Porta del Vento”

We Reading: ingresso gratuito