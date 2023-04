Incontri con gli autori: "L'allegra compagnia di Eugenio Zini"

Secondo appuntamento della rassegna "INCONTRI CON GLI AUTORI". Venerdì 28 aprile ore 18 nella sede dell'associazione LACONSERVA aps - VIA LAVINO 89/D MONTE SAN PIETRO, presenteremo con la presenza dell'autore L'ALLEGRA COMPAGNIA - Romanzo storico di Eugenio Zini. Ed. LEUCOTEA - Letture a cura di MARIA GRAZIA GHETTI.

POSTI LIMITATI è gradita la prenotazione al n. 3757457180 oppure scrivendo a: laconserva@laconserva.it



"Amori e tradimenti, intrighi, aneddoti piccanti, ed esotici racconti di viaggio compongono il quadro di questo romanzo che ritrae Gabriella, giovane nobildonna di fine '700, intelligente e spregiudicata che cerca lo svago a tutti i costi. Le uniche distrazioni possibili a quei tempi, per una ragazza infelicemente sposata come lei, sono le feste, l'adulterio, o entrambi. Il suo spirito irrequieto però non si accontenta, ed escogita un passatempo ancor più trasgressivo. Le maschere dei vari personaggi che le ruotano intorno sono stravaganti, gioviali, talvolta bizzarre. L'epoca a noi così lontana, appare più che mai attuale, riflesso di una malinconica immagine dell'inconsolabile certezza di poter sopravvivere soltanto alle proprie esperienze e ai propri sogni."