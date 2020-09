Incontri con l'autore 2020-2021 Kick-off

Per "L'Isola del Tesoro", Biblioteca Volontaria di Trebbo di Reno, l'anno culturale segue quello scolastico, per adesione ai modelli di tutti coloro che studiano. Così, è settembre il mese in cui prende il via il programma di Incontri con l'Autore 2020-2021: SCRIVONO PER TE, una rassegna che prevede due incontri al mese.

A dare il calcio d'inizio, per il 3° anno consecutivo, sarà SAVERIO GAMBERINI, autore della bassa padana, la cui insaziabile sete di introspezione psicologica lo porta a ricercare manifestazioni emotive complesse da approfondire e chiarire in appassionanti romanzi giallo-noir. MERCOLEDI 23 SETTEMBRE 2020 alle ore 21.00 presenterà il suo settimo romanzo, uscito ad aprile 2020, dal titolo "Il sapore amaro della vendetta" (Freccia d'Oro Editore).