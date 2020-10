Incontri con l'autore 2020-2021: Antonio Fusco presenta il suo nuovo romanzo

Ospite della rassegna serale di Incontri con l'autore 2020-2021 all'Isola del Tesoro di Trebbo di Reno, Antonio Fusco presenta il suo nuovo romanzo della serie del commissario Casabona, "La stagione del fango" (Giunti): un appassionante giallo a sfondo noir dove sfuma il confine tra colpevoli e innocenti. L'autore, laureato in Giurisprudenza, lavora nella polizia giudiziaria di Pistoia: incontrarlo a Bologna è un'occasione da non perdere per chi ama la narrativa di genere. La sua scrittura è limpida e rigorosa, il ritmo serrato, le sue trame realistiche sono arricchite dalla sua competenza tecnica.