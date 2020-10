Incontri con l'autore 2020-2021 Matteo Bortolotti presenta il suo nuovo romanzo

Matteo Bortolotti, di Bologna, ha esordito giovanissimo con "Questo è il mio sangue" pubblicato da Mondadori. Ha lavorato per il cinema e la TV, ha partecipato alla sceneggiatura per l'Ispettore Coliandro, tiene corsi aziendali di comunicazione e marketing umanistico.

Ha ideato il primo museo civico italiano di digital storytelling, a Pieve di Cento, in provincia di Bologna: si chiama "Museo delle storie" perchè le storie sono la sua essenza: le sa raccontare in modo stupendo e sa aiutare gli altri a scoprire e raccontare le proprie.

Ospite speciale dell'Isola del Tesoro, presenterà il suo romanzo uscito quest'estate con l'editore Pendragon, "La morte è uguale per tutti", un po' hard boiled, un po' noir, un po' ironico. Soprattutto nuovo, fresco, brillante, commovente.