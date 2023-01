Incontri con l'autore all'Isola del Tesoro

Gli Incontri con l'Autore sono un momento importante del nostro Programma Culturale: è l'occasione per chi scrive di incontrare i lettori e per i lettori di conoscere la persona oltre la firma sulla copertina. Abbiamo diverse rassegne perchè ci piace spaziare per genere e per argomento.



Anna Mongiardo è una scrittrice calabrese, che vive a lavora a Bologna da più di trent'anni. In questo romanzo ha voluto rendere omaggio ad una figura di grande prestigio per la nostra città, Carlo Alberto Pizzardi al quale è dedicato l'Ospedale Bellaria di Bologna. E' un giallo ironico ma il delitto è più che altro un pretesto per raccontare la vita della città e della sua gente.