Incontro con Antonio Fusco e il suo nuovo romanzo "Quando volevamo fermare il mondo"

All'aperto, nel prato antistante la biblioteca, alle luci del crepuscolo, ci troviamo per conoscere di persona Antonio Fusco, uno dei più apprezzati, onesti e professionali scrittori di noir del nostro panorama italiano. Funzionario nella Polizia di Stato e Criminologo forense, ha lavorato a Roma e a Napoli. Dal 2000 vive in Toscana, dove si occupa di indagini di polizia giudiziaria. E' autore della serie poliziesca del commissario Casabona, personaggio molto amato dai lettori. Il romanzo che presenteremo mercoledì 30 giugno alle 21.00, "Quando volevamo fermare il mondo" (Giunti) è, secondo le parole stesse dell'autore, un omaggio al valore dell’amicizia e della verità che mi ha anche consentito di regolare un po’ di conti con la coscienza. Tutto iniziò in una calda domenica di luglio del 2001, quando, appena rientrato dal G8 di Genova, vestito ancora con la mimetica che puzzava di sudore e del gas dei lacrimogeni, ricevetti una telefonata dalla moglie di uno dei miei migliori amici …"

