Venerdì 17 maggio 2024 alle ore 18 presso la Libreria Ubik sita in via Irnerio n. 27 si terrà un incontro con il pubblico intorno al libro "L'evocatore e altri racconti" di Emmanuel Di Tommaso, in uscita proprio il 17 maggio 2024 per la Casa editrice Infinito Edizioni.



Dialogherà con l'autore Antonio Panico, Direttore di Grande Kalma - Laboratorio di micronarrativa e rivista letteraria.



Il libro è composto da tredici racconti ambientati in un universo imprevedibile, fondato sull’egemonia dei Senza Nome, creature spietate provenienti dall’Oltre, la galassia sconosciuta, e impadronitesi del nostro mondo. Con la dimensione interiore dei protagonisti al centro della narrazione, ogni storia si rivela una finestra su anime in dissoluzione, costrette ad affrontare i dèmoni dell’impossibile che prende corpo, dando vita a disperate forme di resistenza condotte a colpi di utopie, azione, inazione e confessioni.



L'autore Emmanuel Di Tommaso (Catanzaro, 1987) ha cominciato a scrivere da adolescente, dopo essere rimasto folgorato dalla lettura di Une saison en enfer di Arthur Rimbaud. Nei primi anni di scrittura si è dedicato principalmente alla poesia, pubblicando tre libri: "Il luogo dei teschi" (2014), "Sulla soglia boschiva" (2016), "Mentre si è rapiti dall’uragano (2020)". Ha vinto il Premio nazionale di poesia Città di Chiaramonte Gulfi 2011. Suoi racconti sono stati pubblicati su numerose riviste letterarie quali Bomarscé, Quaerere, Grande Kalma, Malgrado le mosche, Morel voci dall’isola, Biró, Carie. "L'evocatore e altri racconti" è il suo primo libro di racconti.