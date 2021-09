Incontro con l'autrice Lorena Lusetti: presentazione itinerante per i portici di Bologna

L’Isola del Tesoro, Centro di Lettura e Biblioteca Volontaria organizza una PRESENTAZIONE ITINERANTE

del nuovo romanzo di Lorena Lusetti «Il mistero dei dodici portici» (Damster 2021): in'indagine che percorre i portici di Bologna appena entrati a far parte del patrimonio UNESCO dell'Umanità.

Nel marzo 2021, quando si era saputo della candidatura, Lorena Lusetti ha pubblicato con Damster Edizioni un'avventura speciale di Stella Spada, la sua investigatrice bolognese seriale; un'indagine sulle tracce di un rapitore che semina indizi in corrispondenza dei portici più significativi della città. La presentazione avverrà nel centro storico di Bologna, percorrendo alcuni dei portici nei quali si svolge la storia. Tappe con con brevi letture che si concluderanno in via Goito presso la Libreria Trame, dove l'autrice sarà a disposizione per il firmacopie.

Subito dopo, per chi lo desidera, sarà possibile fermarsi per un aperitivo in compagnia dell'autrice stessa presso la Pasticceria Impero (consumazione a carico dei partecipanti).

PARTECIPAZIONE GRATUITA - SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE:



? presso la Libreria Trame (Via Goito, 3/Ca Bologna)? per mail a isoladeltesoro.trebbo@gmail.com

