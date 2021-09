Incontro con Valerio Varesi e il suo nuovo romanzo "Reo confesso" al centro di lettura l'isola del tesoro

Nell'ambito della rassegna di incontri con l'autore "Fil jaune - il fil rouge del Giallo: romanzi che cercano l'uomo oltre la vittima e il colpevole", il Centro di Lettura e Biblioteca "L'Isola del Tesoro" è orgoglioso di ospitare VALERIO VARESI, una delle nostre eccellenze, "il Simenon italiano" come è stato definito recentemente in Francia dove i suoi romanzi stanno da tempo riscuotendo un grandissimo successo.

Con la serie del Commissario Soneri, Varesi ci offre non solo splendidi romanzi gialli dalle atmosfere soffuse e intense della sua Parma, della pianura padana o dei versanti emiliani dell'Appennino; ma anche e soprattutto storie: quelle storie di torti e ragioni, di colpa e innocenza, di diritti e soprusi che formano il caos primordiale dell'istinto umano, dal quale, a volte è solo il caso ad estrarre assassini e vittime.

VENERDÌ 24 SETTEMBRE ORE 21.00

Centro di Lettura L'Isola del Tesoro - Sala della Narrativa

Via Byron 13 Trebbo di Reno (BO)

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti.

Consigliamo di prenotare tramite:

- mail: isoladeltesoro.trebbo@gmail.com



- messanger dalla pagina Facebook

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...