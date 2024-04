IndicaSativa: a Bologna il più importante evento italiano dedicato alla canapa

Torna a Bologna IndicaSativa, il più importante evento italiano della canapa nel 2024. La fiera internazionale della Canapa scalda i motori per l’undicesimo anno. La più longeva manifestazione italiana del settore tornerà per a Bologna, all’Unipol Arena, dal 12 al 14 aprile.

IndicaSativa offre ai visitatori un’esperienza unica: formazione, divertimento, community, confronto con gli esperti internazionali, assaggio di cibi e bevande, e ovviamente anche mercato aperto al pubblico. Centinaia di espositori provenienti da tutto il mondo coprono ogni settore merceologico connesso al mondo della canapa: alimentare, cosmesi, coltivazione indoor e agricola (banche semi, concimi e nutrienti organici, illuminazione e riscaldamento etc), cannabis light, lavorazione industriale, utilizzo tessile e molto altro, con le immancabili offerte esclusive per la fiera e la distribuzione di gadget e campioni. Un contesto vivo e pensato per stupire il pubblico di ogni età, comprese le tantissime famiglie che ogni anno visitano l’evento e che potranno vivere la fiera in tranquillità, grazie all’area baby sorvegliata con giochi e animazione per i più piccoli.

IndicaSativa è un evento di formazione essenziale per gli appassionati e per i professionisti, con una diffusa presenza di conferenze a tema che saranno annunciate nei prossimi giorni; ma è anche gioia e festa di comunità, con un’area food & music che accompagnerà i tre giorni con musica e ristoro. Torna quest’anno il museo itinerante della canapa curato da Donato Farro, verso il quale il recente interesse delle TV nazionali testimonia l’alto livello di attenzione che pubblico e media riservano al mondo della canapa.

La fiera sarà aperta con orario continuato nei giorni di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 aprile dalle ore 11 (mentre il botteghino apre alle 10.30). L’ingresso è aperto al pubblico di tutte le età, compresi i minori accompagnati da un maggiorenne. I cani sono benvenuti se accompagnati e tenuti al guinzaglio. La prevendita dei biglietti è aperta con link sul sito ufficiale dove è già presente l’elenco degli espositori e nei prossimi giorni sarà pubblicato il programma completo.