Ingorki 22/Odissea nello spazio (pubblico): weekend 17-19 giugno

venerdì 17 giugno

21.00 / Piazzetta Maccaferri

PER LA TERRA CONTRO LA GUERRA

canti di denuncia e di speranza con il Gruppo musicale D’InCanto

promosso da Legambiente Bologna



sabato 18 giugno

11.00 / Piazzetta Maccaferri

LA FAVOLA DEL PIANTATORE DI ALBERI

lettura teatrale di Manuela Ara

a seguire laboratorio a tema (4-10 anni)

a cura di Dry-Art in collaborazione con Biblioteca Corticella ‘Luigi Fabbri’



11.30 / La Valle - Area verde di Legambiente via di Corticella 265

LABORATORIO DI COSTRUZIONE FORNI SOLARI

laboratorio per ragazz? (+10 anni) e adulti

a cura di Legambiente Bologna in collaborazione con i Cuochi solari bolognesi dell’Associazione Tambaba



21.30 / Piazzetta Maccaferri

VOGLIAMO UN POSTO AL SOLE

viaggio nel passato coloniale d’Italia

testo di: Donatella Allegro e Paolo Soglia

con: Donatella Allegro e Paolo Soglia

musica: Daniele Branchini



domenica 19 giugno

21.00 / Spazio Met

ULTIMO TANGO



spettacolo con l? alliev? dei Quartieri Teatrali di Cantieri Meticci, a cura di Francesco Simonetta e Francesca Falconi