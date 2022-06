InGorki22 - Odissea nello spazio (pubblico)

Dal 7 giugno al 12 luglio InGorki22 - Odossea nello spazio (pubblico). Una rassegna di eventi gratuiti frutto di un lavoro di coprogettazione coordinato da Cantieri Meticci e la rete InGorki, in sinergia con gruppi informali di cittadini, servizi e istituzioni del Quartiere Navile.

Per il secondo anno consecutivo Piazzetta Maccaferri, il parco di Villa Torchi e La Valle di Legambiente tornano a essere crocevia di scambi di arti e persone durante i mesi estivi. Il palinsesto di eventi è il concretizzarsi di un ragionamento collettivo sullo spazio che, attraverso la cultura, si fa luogo comune, luogo di tutti. Grazie all’eterogeneità delle organizzazioni coinvolte, la molteplicità dei linguaggi espressivi messi in campo, la parola spazio viene analizzata, interpretata, resa occasione di incontro concreta e collettiva, in un’ottica di condivisione di idee, energie e risorse.

La programmazione ospita le iniziative per bambini, adolescenti, adulti di: Cantieri Meticci, Dry Art, Arcanto, Arci Brecht, Legambiente, Vicolo Balocchi, Fantateatro, La Baracca - Teatro Testoni, Biblioteca “L. Fabbri” e molti altri.

Programma:

lunedì 13 giugno

18.00 / Parco di Villa Torchi

Un giardino di storie

lettura e narrazione per bambin? e famiglie (+4 anni) a cura di Elena Musti

martedì 14 giugno

18.00 / Piazzetta Maccaferri

Ogni ape conta

laboratorio e letture per bambin? (4-10 anni) sul tema della biodiversità a cura di Coop Alleanza 3.0 con Biblioteca Corticella ‘Luigi Fabbri’

21.30 / Piazzetta Maccaferri

Incroci di culture

proiezione di cortometraggi da Bologna e dal mondo a cura di Tiziana Passarini (Arci Brecht) e Irene Olavide (Ceis A.R.T.E.)

mercoledì 15 giugno

19.00 / Piazzetta Maccaferri

Guida storico-gastronomica di corticella

presentazione del libro (Slow Food Editore, 2022), sostenuta dal Quartiere Navile con il Bilancio Partecipativo 2019/2020

giovedì 16 giugno

18.00 / Piazzetta Maccaferri

La principessa Maicontenta

spettacolo comico per bambin? - Ambaradan Teatro / a cura di Dry-Art

21.00 / Piazzetta Maccaferri

La compagnia / Angela Colapinto

incontro con l’autrice e presentazione del libro (ed. Booktribù, 2021)

a cura di Biblioteca Corticella ‘Luigi Fabbri’

venerdì 17 giugno

21.00 / Piazzetta Maccaferri

Per la terra, contro la guerra

canti di denuncia e di speranza con il Gruppo musicale D’InCanto, promosso da Legambiente Bologna

sabato 18 giugno

11.00 / Piazzetta Maccaferri

La favola del piantatore di alberi

lettura teatrale di Manuela Ara. A seguire laboratorio a tema (4-10 anni) a cura di Dry-Art in collaborazione con Biblioteca Corticella ‘Luigi Fabbri’

11.30 / La Valle - Area verde di Legambiente

Lab di costruzione forni solari

a cura di Legambiente Bologna in collaborazione con i Cuochi solari bolognesi dell’Associazione Tambaba

21.30 / Piazzetta Maccaferri

Vogliamo un posto al sole - viaggio nel passato coloniale d’Italia

testo di: Donatella Allegro e Paolo Soglia. Con: Donatella Allegro e Paolo Soglia. Musica: Daniele Branchini. Conclude: Antar Marincola

domenica 19 giugno

21.00 / Spazio Met

Ultimo tango - transizione di uno spettacolo

spettacolo con l? alliev? dei Quartieri Teatrali di Cantieri Meticci, a cura di Francesco Simonetta e Francesca Falconi

lunedì 20 giugno

21.00 / Piazzetta Maccaferri

Buon compleanno, mr. Dylan

lettura-spettacolo per raccontare un mito della musica contemporanea

a cura dell’Associazione Legg’io per il Quartiere Navile

martedì 21 giugno

18.00 / Piazzetta Maccaferri

Pianeta cioccolato

laboratorio e letture per bambin? (4-10 anni) sul tema della biodiversità a cura di Coop Alleanza 3.0 con Biblioteca Corticella ‘Luigi Fabbri’

21.00 / Piazzetta Maccaferri

Nel sole, nel bosco, nel suono

letture ad alta voce con il gruppo musicale Sbanda Ballet a cura del Laboratorio di Parole - Circolo La Fattoria, promosso da Legambiente Bologna

mercoledì 22 giugno

17.00 / Piazzetta Maccaferri

Il visconte dimezzato / Italo Calvino

gruppo di lettura Koala, a cura di Biblioteca Corticella ‘Luigi Fabbri’

21.00 / Area verde di Legambiente

Giardigno migrante

canti e suonate conviviali accompagnati da letture di brani e poesie. Arte Migrante e Legambiente Bologna

21.15 / Piazzetta Maccaferri

Il venditore di paure

spettacolo di ombre e narrazione di Officina Teatrale A_ctuar

giovedì 23 giugno

18.00 / Piazzetta Maccaferri

Il mistero delle case dei libri

letture animate a cura di Fantateatro

21.00 / Piazzetta Maccaferri

Bob Dylan spiegato a una fan di Madonna e dei Queen / Gianluca Morozzi

incontro con l’autore e presentazione del libro (ed. Booktribù, 2021), a cura di Biblioteca Corticella ‘Luigi Fabbri’

venerdì 24 giugno

17.00-19.00 / Piazzetta Maccaferri

Frick il capodoglio / lab

laboratorio teatrale per ragazz? (9-13 anni)

a seguire

21.00 / Piazzetta Maccaferri

Frick il capodoglio

narrazione partecipata con l? ragazz? del laboratorio pomeridiano a cura di Roberta Pizzi

sabato 25 giugno

10.00 /Piazzetta Maccaferri

Gioco libero - laboratorio per ragazz? (8-13 anni)

evento di sensibilizzazione e prevenzione rispetto al gioco d’azzardo patologico a cura dell’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII con Biblioteca Corticella ‘Luigi Fabbri’

lunedì 27 giugno

17.30-19.30 / Piazzetta Maccaferri

Dolci accenti in musica

alla scoperta della storia della musica a cura dell’Associazione Dolci Accenti

20.30 / Piazzetta Maccaferri

#unpannelloinpiù, bonus e incentivi contro il caro bolletta

a seguire

We the power

proiezione del film realizzato con il sostegno di Patagonia - 40’ in inglese con sottotitoli in italiano, a cura di Legambiente Emilia Romagna

martedì 28 giugno

16.00-19.00 / Parco di Villa Torchi

Sporticella / tornei di quartiere

basket, calcio, biliardino, ping pong - info e iscrizioni: @edscorticella o @spazio_zeta su instagram. A cura di Educativa di Strada Corticella, Spazio Zeta e The Boys 40128

20.45 / Piazzetta Maccaferri

Possiamo vivere senz'auto?

incontro con Linda Maggiori, scrittrice ecopacifista e blogger, dialoga con Sergio Fedele, esperto di mobilità ecologica, a cura di Legambiente Bologna

mercoledì 29 giugno

18.00-21.00 / Parco di Villa Torchi

Sporticella / tornei di quartiere

basket, calcio, biliardino, ping pong - info e iscrizioni: @edscorticella o @spazio_zeta su instagram. A cura di Educativa di Strada Corticella, Spazio Zeta e The Boys 40128

19.00 / Piazzetta Maccaferri

La via del Reno in bicicletta / Vittorio Ramponi

incontro con l’autore e presentazione del libro (Editoriale Programma, 2022), a cura di Biblioteca Corticella ‘Luigi Fabbri’

21.00 / Piazzetta Maccaferri

I tamburi della pioggia

spettacolo con musica dal vivo, drammaturgia e regia Gianni Cascone, a cura di Arcanto

giovedì 30 giugno

21.00 / Piazzetta Maccaferri

Delovery / Maria Dorigatti

incontro con l’autrice e presentazione del libro (ed. Booktribù, 2022), a cura di Biblioteca Corticella ‘Luigi Fabbri’

venerdì 1 luglio

21.00 / Piazzetta Maccaferri

Qualche scenetta nella piazzetta

compagnia Aquiloni in bArca, regia di Carlotta Grillini

lunedì 4 luglio

21.30 / Piazzetta Maccaferri

In viaggio con la lanterna magica

proiezione di antichi vetri dipinti con storie e musica, con Gianni Trotter, a cura di Arci Brecht

martedì 5 luglio

18.00 / Piazzetta Maccaferri

Expo idéale

animazione per bambin? (5-10 anni) ispirata all’opera di Hervé Tullet, a cura di Biblioteca Corticella ‘Luigi Fabbri’

mercoledì 6 luglio

21.00 / Piazzetta Maccaferri

Letture mobili ad alta voce

a cura di Associazione culturale Malippo e Biblioteca Corticella ‘Luigi Fabbri’

giovedì 7 luglio

20.45 / Piazzetta Maccaferri

Tangram

spettacolo per bambin? (1-5 anni) a cura de La Baracca - Teatro Testoni Ragazzi

venerdì 8 luglio

18.00 / Piazzetta Maccaferri

Missione alla Coop

laboratorio e letture per bambin? (4-10 anni) sul tema della biodiversità, a cura di Coop Alleanza 3.0 con Biblioteca Corticella ‘Luigi Fabbri’

21.30 / Piazzetta Maccaferri

Tera e aqua

concerto di canti e racconti d’Emilia, con Elio Pugliese, Frida Forlani, Chiara Trapanese e Daniele Gozzi, a cura di Arci Brecht

9-10-11-13-14 luglio

21.15 / partenza da via Gorki 12

9 personaggi con autore

spettacolo itinerante diretto da Tanino De Rosa

lunedì 11 luglio

17.30-19.30 / Piazzetta Maccaferri

Giochi da cortile

la bellezza del giocare insieme all’aperto (per bimb? e adulti!), a cura di Ludoteca Vicolo Balocchi

martedì 12 luglio

19.00 / Piazzetta Maccaferri

Unico osservatore / Lumia Bartoli

incontro con l’autore e l’illustratore, a cura di Biblioteca Corticella ‘Luigi Fabbri’

martedì 12 luglio

20.45 / Piazzetta Maccaferri

Elefantino

spettacolo per bambin? dai 3 anni

a cura de La Baracca - Teatro Testoni Ragazzi