Cena di beneficenza: insieme per Gazientep, Turchia

Il 10 marzo Ca'Shin vi chiama all'azione per Gaziantep, la città in Turchia colpita dal terremoto a febbraio.

La cooperativa sociale Le Ali, in collaborazione con Hayat Onlus, organizza una cena di beneficenza per la città di Ganziantep, Turchia.

Insieme possiamo aiutare tanti e anche tu puoi fare la differenza stai con noi



I proventi, al netto delle spese vive, saranno devoluti al progetto Amal al Hayat, community center che gestisce con Amal for Education e AIYD a Gaziantep, e che si occuperanno di preparare e distribuire i pasti caldi per le persone in difficoltà.



Vi invitiamo quindi a prenotare il vostro posto allo 051.589419, perchè insieme possiamo aiutare tanti.