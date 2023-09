"InsolvenzFes 2023"

Indirizzo non disponibile

Dal 14 al 17 settembre tornano, per la dodicesima edizione, i dialoghi a più voci sui temi del debito e delle insolvenze – nel settore privato, delle imprese e nell’economia pubblica – promossi nel centro di Bologna dall’OCI (Osservatorio sulle crisi d’impresa), con il contributo di esperti di diritto, economia, filosofia, letteratura e giornalismo.

Il festival si svolgerà in presenza, con trasmissione in streaming, con sessioni presso la Cineteca di Bologna (Cinema Lumière, via Azzo Gardino, 65), Palazzo Zambeccari (sede ODCEC, piazza de' Calderini, 2), Auditorium Biagi-Salaborsa (piazza del Nettuno, 3), Biblioteca comunale dell'Archiginnasio (sala Stabat Mater, piazza Galvani, 1)

Destinatari: la cittadinanza, studenti, professionisti e non esperti, interessati al rapporto tra giurisdizione e insolvenze, nonché alle rappresentazioni mediatiche sui temi della formazione del debito, la concorrenza, la percezione delle crisi finanziarie, economiche e del sovraindebitamento individuale e delle famiglie, l’economia criminale, i debiti degli Stati. Con i diritti nel tempo della crisi ed uno sguardo all'eredità lasciata alle nuove generazioni.