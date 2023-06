Installazione “il cambiamento inizia con te”in Galleria Cavour Green

Orario non disponibile

Quando Dal 05/06/2023 al 12/06/2023 Orario non disponibile

Nella settimana della Giornata mondiale dell’Ambiente, Rippotai, Startup e Società Benefit nel settore del design e dell’home decor, è ospite di Galleria Cavour Green con un’installazione dedicata all’ambiente. All’interno del trivio della prima galleria commerciale a livello internazionale ad aver acquisito la certificazione “carbon neutral”, il team Rippotai installa l’opera artistica temporanea di eco-design che ha progettato e realizzato con materiali sostenibili e riciclabili. L’iniziativa, che assume una rilevanza ancora maggiore oggi, alla luce della situazione emergenziale che stiamo vivendo nei territori e tra le popolazioni alluvionate, pone al centro della sua riflessione “l’effetto domino” dell’uomo sull’ambiente e sul futuro del nostro Pianeta. Ma lancia anche un messaggio di speranza: ognuno di noi può fare qualcosa per far sì che d’ora in poi le cose cambino.