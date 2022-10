"Integrity" in concerto al Locomotiv

La storica band hardcore statunintense su Relapse Records sabato 8 ottobre sarà live sul palco del Locomotiv Club per l’unica tappa italiana del loro lungo tour Europeo. Ma non saranno i soli a salire sul palro del locale all'interno del DLF.

In apertura:

FULCI

Horror Death Metal, Caserta

HOBOS

Metal Punk, Venezia

EYES OF THE DREAMER

Harsh Noise, Los Angeles

apertura porte ore 19.00

biglietto 17,50 € | riservato ai soci del circolo con tessera aics.