Disturbi alimentari: nel cuore di Bologna una speciale cena solidale sotto le stelle

Oggi i disturbi del comportamento alimentare sono sempre più diffusi, soprattutto tra i giovani. Proprio perché non bisogna dimenticarsene, ma creare opportunità che possano dare sostegno, grazie ad una speciale iniziativia, la solidarietà torna a brillare nel cuore di Bologna. Oltre mille persone ed un tavolo unico, dalle Due Torri al Nettuno, per una piacevole serata sotto le stelle aperta alla città, a sostegno di importanti progetti che aiutano bambini e ragazzi che soffrono di disturbi alimentari.

Bimbo Tu: una cena solidale sotto le Due Torri di Bologna

L'evento si svolgerà sabato 1° giugno 2024 dalle ore 20.00 ed ha l'obiettivo di promuovere i progetti solidali di Bimbo Tu, l'associazione che aiuta bambini e ragazzi che soffrono di disturbi neuropsichiatrici (disturbi dell’alimentazione, autismo, epilessia e altri) e i piccoli colpiti da patologie del sistema nervoso centrale tra le quali tumori e disabilità neuromotorie.

Bimbo Tu torna in città in grande stile, grazie al main partner Banca di Bologna, con "B.Great - Intelligenza Alimentare", la seconda edizione della cena di beneficenza che quest’anno sarà a sostegno dei progetti per i bambini e ragazzi che soffrono di Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione (DAN). Anche quest’anno la cornice sarà il cuore di Bologna, via Rizzoli, sotto lo sguardo di una Garisenda che, seppur ferita, sarà la testimone dell’affetto e della generosità dei bolognesi.

Durante la serata sarà dunque possibile partecipare ad una unica lunga tavolata sotto le Due Torri con un menù speciale firmato dallo chef Max Poggi. La solidarietà sarà, ovviamente, la protagonista assoluta.

L’evento è realizzato in collaborazione con Bologna Welcome e Cineteca, ed è reso possibile grazie al contributo di Rekeep, IMA Group, e Aeroporto G. Marconi di Bologna e al prezioso supporto organizzativo di Laboratorio delle Idee S.r.l.

B.Great - Intelligenza Alimentare

B.Great - Intelligenza Alimentare promuove la campagna di raccolta fondi per sostenere anche alcuni importanti progetti di Bimbo Tu presso il Centro Regionale per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione trasferitosi all’interno dell’IRCSS Istituto Scienze Neurologiche di Bologna lo scorso ottobre 2023: ed è a questi importanti obiettivi che la cittadinanza bolognese sarà invitata a prendere parte attraverso questa serata speciale.

B.Great è un evento patrocinato da Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Regione Emilia Romagna, Università di Bologna, Ausl Bologna, Consorzio Colibrì e Confcommercio Ascom Bologna. Media partner Il Resto del Carlino.

Come partecipare

La vendita dei biglietti è iniziata lo scorso 22 marzo e continuerà fino ad esaurimento dei posti. Per maggiori informazioni e per partecipare occorrerà acquistare il vostro biglietto, a partire da 46,50 euro, online su VivaTicket o recarsi fisicamente presso il punto Bologna Welcome di Piazza Maggiore.