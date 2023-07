International jazz & art performing 5.0 - Secondo appuntamento

Giovedì 6 luglio 2023 alle ore 21, la suggestiva cornice di Zu.Art giardino delle arti di Fondazione Zucchelli ospiterà il secondo appuntamento della rassegna International Jazz & Art Performing 5.0 | Cinque incontri artistico-musicali dell’estate 2023.

Giunta alla quinta edizione, la rassegna propone la felice collaborazione con il Conservatorio di Musica di Bologna, ponendo in risalto le eccellenze delle scuole di jazz e di musica applicata ad esso afferenti. Come per gli anni scorsi, anche questa edizione 2023 prevede un programma articolato, con la presenza dei migliori studenti dei corsi accademici di I e II livello e il coinvolgimento di ospiti di livello internazionale. Le serate sono pensate come un omaggio a grandi autori della storia della musica afroamericana, o sono dedicate a un tema specifico.



La serata dal titolo Omaggio al chitarrista René Thomas, è dedicata al celebre chitarrista del jazz europeo degli anni Sessanta, qui egregiamente rappresentato dal chitarrista Jimmy Villotti, con una formazione coordinata dal bassista Paolo Ghetti. Non mancheranno i giovani talenti del Conservatorio Daniele Biagini (tastiere) e Michele Vannucci (batteria).



La rassegna, che vede la direzione artistica e il coordinamento di Domenico Caliri, docente di Chitarra jazz al Conservatorio, è promossa da Fondazione Zucchelli e fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.



In occasione delle serate musicali, dalle ore 19.30 alle 23.30, sarà possibile visitare il progetto espositivo RIVISITAZIONI, mostra collettiva di studentesse e studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, premiati Zucchelli 2022.



Il punto ristoro è a cura di Polpette e Crescentine. Apertura alle ore 18,30.

Per informazioni e prenotazioni: telefonare +39 051 4180424 o scrivere al +39 339 3000066



Ingresso libero



Jimmy Villotti ha iniziato a suonare giovanissimo, prima il pianoforte poi la chitarra. E’ stato per anni il partner ideale dei maggiori artisti nazionali; ha infatti accompagnato Lucio Dalla, Francesco Guccini, Ornella Vanoni, Sergio Endrigo e Paolo Conte, col quale ha stretto un sodalizio lungo e proficuo (Conte gli ha dedicato la canzone “Jimmy ballando”). Dagli anni Novanta si esibisce come solista e si è dedicato interamente alla sua passione più vera e profonda, il jazz. Musicista geniale, ha attraversato trenta anni di musica senza subire nessun tipo di costrizione e proprio la scelta ‘assoluta’ del jazz l’ha allontanato dai circuiti più commerciali.





Informazioni: eventi.fondazionezucchelli@gmail.com | www.fondazionezucchelli.it