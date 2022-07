International Jazz & Art Performing 5.0. Con Giancarlo Giannini

Giovedì 28 luglio alle ore 21 all’interno della suggestiva cornice di Zu.Art giardino delle arti di Fondazione Zucchelli si svolgerà il quinto e ultimo appuntamento con la rassegna International Jazz & Art Performing 5.0 | Cinque incontri musicali dell’estate 2022.

Dal 2016, ogni estate la Fondazione Zucchelli organizza rassegne musicali con l’obiettivo di creare importanti occasioni di visibilità in cui i giovani talenti possano relazionarsi con professionisti affermati del mondo della musica e con un pubblico sempre più affezionato. Anche quest’anno, gli interpreti protagonisti sono gli studenti del Dipartimento di Nuove tecnologie e linguaggi musicali del Conservatorio di musica Giovan Battista Martini di Bologna, suddivisi in cinque formazioni jazzistiche. Gli ensembles vedono la presenza e la direzione degli affermati artisti jazz Giovanni Amato (tromba), Teo Ciavarella (pianoforte), Giancarlo Giannini (trombone), Joe Pisto (chitarra e canto) e lo stesso Simone Serafini (contrabbasso), che si esibiscono insieme a ospiti d’eccezione, ulteriori personalità di spicco del mondo jazz quali il Maestro Piero Odorici (sassofono) e Anthony Pinciotti, batterista di fama con sede a New York.

La serata di giovedì 28 luglio vedrà Giancarlo Giannini esibirsi al trombone in "Jazz... beyond words", affiancato da tre giovani talenti: Saverio Zura (chitarra), Sergio Mariotti (contrabbasso) e Tommaso Stanghellini (batteria). La rassegna è promossa da Fondazione Zucchelli e fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attivita? promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Citta? metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena. Nel corso della serata saranno eseguiti i seguenti brani musicali: Beware of Yourself - Giancarlo Giannini Woody' n You - Dizzy Gillespie East of the Sun - Brooks Bowman Epistrophy - Thelonious Monk Lover Man - Jimmy Davis, Roger Ramirez Anthropophagy - Giancarlo Giannini Yesterdays - Jerome Kern Kinga - Giancarlo Giannini Pain and Pleasure - Giancarlo Giannini In occasione delle serate musicali, dalle ore 19.30 alle 23.30, sarà possibile visitare il progetto espositivo IN AND OUT. Mostra dei Vincitori ABAbo dei Concorsi Zucchelli e delle Residenze d’artista, 2020 e 2021, a cura di Carmen Lorenzetti: in mostra, opere realizzate da quattordici giovani artisti selezionati tra gli allievi eccellenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, in molti casi connotate da linguaggi sperimentali, che utilizzano l’immagine in movimento o il suono, in modo da coinvolgere maggiormente lo spettatore in una fruizione multimediale. Ingresso libero senza prenotazione Il punto ristoro è a cura di Catering Dimondi. Apertura alle ore 19. Per prenotare un tavolo presso il punto ristoro, inviare una mail a: sady2011@libero.it