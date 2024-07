International jazz & art performing 5.0. Quarto appuntamento

Giovedì 18 luglio 2024 alle ore 21, la Fondazione Zucchelli ospiterà in Zu.Art giardino delle arti il quarto appuntamento della rassegna International Jazz & Art Performing 5.0 | Cinque incontri artistico-musicali dell’estate 2024.



Giunta alla sesta edizione, la rassegna propone la felice collaborazione con il Dipartimento di Nuovi Linguaggi e Tecnologie Musicali del Conservatorio di Musica Giovan Battista Martini di Bologna, ponendo in risalto le eccellenze delle scuole di jazz e di musica applicata ad esso afferenti. Come per gli anni scorsi, anche questa edizione 2024 prevede un programma articolato e stimolante, incentrato sulla valorizzazione di specifici settori degli strumenti musicali jazz e del canto, con la presenza dei migliori talenti dei corsi accademici di I e II livello, il coordinamento di alcuni tra i docenti del dipartimento, e il coinvolgimento di ospiti di livello nazionale e internazionale.



Il quarto appuntamento dal titolo Brass Fantasy vedrà interagire musicalmente Giacomo Uncini con Nicholas Guadagnini, Valentina Tollis, Michele Paccagnella e al trombone Checco Coniglio, storico cofondatore della Doctor Dixie Jazz Band. Giacomo Uncini è docente di Tromba Jazz presso il Conservatorio G. B. Martini di Bologna e svolge attività concertistica in festival e jazz club in Italia e all’estero. Dopo il diploma presso il Conservatorio G. Rossini di Pesaro prosegue gli studi alla New School for Jazz and Contemporary Music di New York. Nel 2010 fonda lo Spinning Quintet che si avvale della presenza del noto pianista Mike Melillo, con cui incide l’album Nice if you can. Nel 2015 esce il lavoro discografico Indian Summer. L’ultimo lavoro discografico, Time Heals Everything, per la Notami Records. Checco Coniglio, già special guest nell'edizione 2023 della rassegna jazzistica di Fondazione Zucchelli, ha iniziato come autodidatta lo studio e la pratica del trombone e, nel 1958, con Nardo Giardina e Pupi Avati, ha fondato la Rheno Dixieland Band, vincitrice del primo premio per il Jazz tradizionale al Festival del Jazz di Cap d’Antibes del 1960 (con, al clarinetto, Lucio Dalla). Sempre con Pupi Avati, ha fondato nel 1961 la Rheno Jazz Gang, che vince la Coppa Radiofonica del Jazz promossa dalla Rai. Tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta, è stato promotore di numerose iniziative ed è stato fondatore del Bologna Jazz Ensemble e della Doctor Dixie Jazz Band, con cui dal 1972 a oggi ha partecipato a innumerevoli concerti e festival.



La rassegna è promossa da Fondazione Zucchelli e fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena. La direzione artistica di ogni serata è a cura dei singoli docenti del Conservatorio di Musica di Bologna, coordinati dal Maestro Michele Corcella.



In occasione delle serate musicali, dalle ore 19.30 alle 23.30, sarà possibile visitare It rains, it snow, it paints, mostra collettiva dei migliori talenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, vincitori e vincitrici del Concorso Zucchelli 2023 e dei premi Art Up 2023, a cura del collettivo Parsec.



Il punto ristoro è a cura di Polpette e Crescentine. Apertura alle ore 19.30. Per prenotare l'aperitivo o la cena in giardino, prima o durante il concerto, utilizzare il QR code in calce: si prega di non contattare Fondazione Zucchelli.





