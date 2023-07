International jazz & art performing 5.0. terzo appuntamento

Giovedì 13 luglio 2023 alle ore 21, la suggestiva cornice di Zu.Art giardino delle arti di Fondazione Zucchelli ospiterà il terzo appuntamento della rassegna International Jazz & Art Performing 5.0 | Cinque incontri artistico-musicali dell’estate 2023.



La serata dal titolo Monkbones, tributo a Thelonious Monk è un omaggio al grande pianista e compositore statunitense diretto dal trombonista Tony Cattano, con un gruppo composto da Giuseppe La Stella (trombone), Giordano Cattano (chitarra), Gabriele Indelicato (basso elettrico) e Leandro Zurzolo (batteria), caratterizzato dalla presenza di ben due tromboni (sonorità già espressa nella storica band di J.J. Johnson e Kay Winding).



La rassegna, che vede la direzione artistica e il coordinamento di Domenico Caliri, docente di Chitarra jazz al Conservatorio, è promossa da Fondazione Zucchelli e fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.



In occasione delle serate musicali, dalle ore 19.30 alle 23.30, sarà possibile visitare il progetto espositivo RIVISITAZIONI, mostra collettiva di studentesse e studenti dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, premiati Zucchelli 2022.



Giunta alla quinta edizione, la rassegna propone la felice collaborazione con il Conservatorio di Musica di Bologna, ponendo in risalto le eccellenze delle scuole di jazz e di musica applicata ad esso afferenti. Come per gli anni scorsi, anche questa edizione 2023 prevede un programma articolato, con la presenza dei migliori studenti dei corsi accademici di I e II livello e il coinvolgimento di ospiti di livello internazionale.



Il punto ristoro è a cura di Polpette e Crescentine. Apertura alle ore 18,30.



Per informazioni e prenotazioni: telefonare +39 051 4180424 o scrivere al +39 339 3000066



Ingresso libero



Tony Cattano, trombonista, improvvisatore e compositore, si avvicina al jazz sin dalla giovane età e svolge attività musicali professionali dal 1997, suonando con vari gruppi e formazioni di diversi generi musicali, tra le quali in particolare la “Streetwalker band” di New Orleans con la quale vince il T.I.M. (torneo internazionale di musica) nella categoria jazz. Nel 1999 entra a fare parte dell’Orchestra Jazz del Mediterraneo, big band Catanese. Nel 2000 vive a New Orleans per un breve periodo, dove suona in alcuni locali prestigiosi. Nel 2001 si trasferisce a Roma, dove entra in contatto con alcune orchestre e piccoli gruppi della capitale. Sempre in quel periodo viene chiamato a far parte del gruppo “Roy Paci&Aretuska” con il quale ha suonato per quasi tre anni, facendo diverse tournèe e suonando nei più importanti festival italiani ed europei. Ha anche partecipato a vari programmi radiofonici e televisivi.



Informazioni: eventi.fondazionezucchelli@gmail.com | www.fondazionezucchelli.it