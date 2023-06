Dal 29 giugno al 27 luglio 2023, tutti i giovedì alle ore 21, all’interno della suggestiva cornice di Zu.Art giardino delle arti di Fondazione Zucchelli si svolgerà la rassegna International Jazz & Art Performing 5.0 | Cinque incontri artistico-musicali dell’estate 2023.

Giunta alla quinta edizione, la rassegna propone la felice collaborazione con il Dipartimento di Nuovi Linguaggi e Tecnologie Musicali del Conservatorio di Musica Giovan Battista Martini di Bologna, ponendo in risalto le eccellenze delle scuole di jazz e di musica applicata ad esso afferenti. Come per gli anni scorsi, anche questa edizione 2023 prevede un programma articolato e stimolante, con la presenza dei migliori studenti dei corsi accademici di I e II livello, il coordinamento di alcuni tra i docenti del dipartimento, e il coinvolgimento di ospiti di livello internazionale. Le serate sono pensate come un omaggio a grandi autori della storia della musica afroamericana, o sono dedicate a un tema specifico insito nel meraviglioso caleidoscopio musicale che il jazz rappresenta.

Programma:

29 giugno 2023

I dottori del Jazz raccontano la città in musica: Caterina Guerra (voce) - Enrico Erriquez (clarinetto) - Daniele Marrone (contrabbasso)Mattia Bassetti (batteria) - Teo Ciavarella (tastiere, arrangiamenti) - Special guest: Checco Coniglio (trombone)

6 luglio 2023

Omaggio al chitarrista René Thomas: Daniele Biagini (tastiere) - Michele Vannucci (batteria),- Paolo Ghetti (contrabbasso, arrangiamenti)- Special guest: Jimmy Villotti (chitarra)

13 luglio 2023

Monkbones, tributo a Thelonious Monk: Giuseppe La Stella (trombone) - Giordano Cattano (chitarra) - Gabriele Indelicato (basso el.) - Leandro Zurzolo (batteria) - Tony Cattano (trombone, arrangiamenti)

20 luglio 2023

Il Jazz e il mediterraneo:Costanza Bortolotti (chitarra) - Moreno Di Matteo (basso el.) - Domenico Caliri (chitarra, arrangiamenti) - Special guest: Paolo Caruso (percussioni, berimbao, santoor)



27 luglio 2023

Omaggio alla Blue Note records: Ada Flocco (voce) - Andrea Margherita Martinelli* (voce) - Marco Zenni (tromba) - Alberto Bonora (sax alto) - Nicola Parolari (sax tenore) - Giuseppe La Stella (trombone) - Enrico Bonora (sax baritono) - Daniele Marrone (contrabbasso) - Mattia Bassetti (batteria) - Michele Corcella (direzione) - Special guest: Simone La Maida (sax)

* Vincitrice del Concorso Zucchelli 2022