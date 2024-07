Gli Inti Illimani e Giulio Wilson live in Piazza Lucio Dalla

Venerdì 12 luglio 2024 gli Inti-Illimani e Giulio Wilson presentano dal vivo il loro primo disco insieme, "AGUA", registrato a dicembre 2022 tra Firenze e Santiago del Cile.



Sarà una proposta musicale inedita, in cui le sonorità della musica cilena incontreranno i suoni e le parole di Giulio Wilson, cantautore geniale dallo stile ricercato e demodé.



"AGUA" contiene 13 brani in cui vengono affrontate tematiche sociali legate all’attualità, come la difesa dell’ambiente, il cambiamento climatico, ma anche alla storia e molto altro. Un disco di “concezione artigiana” senza plug-in, effetti computeristici, dove i suoni elettronici non sono stati contemplati: i musicisti cileni utilizzano, infatti, strumenti tradizionali della musica andina come la zampogna, la quechua, charango; Giulio Wilson ha suonato chitarre e pianoforte. In tutte le tracce del disco si percepisce un equilibrio artistico naturale, empatia e armonia umana.