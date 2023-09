Inti-Illimani Histórico in concerto a Monte Sole

In occasione dei cinquant’anni dal Colpo di Stato dell'11 settembre 1973 in Cile, che segnò l’inizio di una delle dittature più sanguinarie dell’America Latina, Ozono Factory e il Poggiolo Rifugio Re_Esistente ospitano nel Parco Storico di Monte Sole a Marzabotto lo storico gruppo musicale Inti-Illimani Histórico in concerto, sabato 16 settembre alle ore 20.00.

Vissuti sedici anni in Italia, esiliati dal regime del dittatore Augusto Pinochet, gli Inti-Illimani con il loro canto sono considerati un simbolo di libertà e solidarietà con il popolo cileno. Ad aprire il live sono gli OoopopoiooO, composti da Vincenzo Vasi, musicista eclettico ed estroso noto per il suo approccio unico alla sperimentazione e per le collaborazioni con Vinicio Capossela,

Mike Patton, Roy Paci; Valeria Sturba, giovane compositrice e polistrumentista e attiva in progetti originali, membro della "Grande Abarasse Orchestra" di John De Leo.

Inti-Illimani, gruppo musicale tra i più emblematici del movimento musicale conosciuto come “La nueva canción cilena”, nasce nel 1967 e in cinquant’anni ha girato il mondo con le proprie creazioni artistiche, che raccontano la storia musicale e politica del continente latino-americano. Il lavoro di ricerca strumentale della band incrocia varie discipline molte volte diverse tra loro, dal

popolare al classico.

Da quel 1967 sono più di quaranta le loro produzioni silografiche e innumerevoli i premi e le riconoscenze ricevute. Durante la loro permanenza in Italia (dal 1973 al 1989), sono arrivati alle vette delle classifiche di vendita, insieme a gruppi come Pink Floyd. Una delle canzoni, “Alturas”, è parte della memoria musicale del popolo italiano.

Sono molto importanti anche le collaborazioni artistiche con grandi personaggi della musica internazionale, come il concertista e chitarrista John Williams e il chitarrista e compositore spagnolo di flamenco Paco Peña, così come il compositore e regista napoletano Roberto Di Simone e l’artista britannico Peter Gabriel.

Gli Inti-Illimani, oggi vivono un nuovo incontro con Horacio Duran, Horacio Salinas e José Seves, i creatori storici di un repertorio emblematico e indimenticabile; a loro da alcuni anni si sono aggiunti i giovani musicisti cileni Fernando Julio, Camilo Salinas, Danilo Donoso y Hermes Villalobos.