Il 7 dicembre dalle 18 presso il Centro Culturale CostArena si terrà il talk "Invertire gli immaginari: sessualità e disabilità", un'occasione per parlare senza filtri di disabilità e sessualità e chiacchierare dal vivo in compagnia delle protagonist? e e degli autor? del documentario "Let's Talk About Sex"



Relator? presenti:

- Manuela Migliaccio - protagonista del documentario

- Maximiliano UIlivieri - co-protagonista del documentario e Presidente del Comitato LoveGiver

- Caterina Di Loreto - educatrice e operatrice all'emotività, all'affettività e alla sessualità (OEAS)

- Chiara Magrone - Autrice del reportage "Tetra", Content Creator TikTok

- Gabriele Cappone - Presidente Associazione "Frega", Content Creator TikTok

- Olga Sargenti - autrice del documentario

- Roberta Palmieri & Francesco Rubattu - co-regist del documentario



Al termine del talk aperitivo & interviste piccanti! Inoltre saranno presenti dal vivo alcuni gadget della campagna crowdfunding lanciata su Produzioni dal Basso.



Evento organizzato in collaborazione con il Comitato LoveGiver, Humareels APS e Bottega Finzioni Produzioni.