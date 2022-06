Invito a palazzo: visita privata esclusiva al Palazzo Tozzoni di Imola

La visita guidata a Palazzo Tozzoni di Imola ricostruirà, attraverso il percorso nei vari ambienti, la storia dell'edificio e della famiglia dei Conti che per secoli l'abitarono. Il palazzo, che ha ospitato ben due Re, conserva ancora una parte della sua ricca quadreria con tele, fra gli altri, di Lavinia Fontana, Bartolomeo Cesi e Ignazio Stern. Il rifacimento settecentesco vede la presenza di due famosi architetti: Alfonso Torreggiani e Domenico Trifogli; mentre le meravigliose statue del Jansens decorano l'elegante scalone che conduce al piano nobile. Dalle cantine dove veniva conservato il vino, frutto dei molti possedimenti terrieri dei conti, agli appartamenti detti il Barocchetto e l'Impero, visiteremo le sue eleganti stanze, che conservano ancora tutto l'arredamento originale, e scopriremo oggetti d'uso quotidiano che racconteranno come viveva la nobiltà di provincia nel passato. Fra statue, dipinti e raffinate decorazioni, attraverso aneddoti e curiosità, faremo rivivere la storia dei suoi abitanti: l'amore di Giorgio Barbato e Orsola Bandini e le avventure per mare del Conte Francesco Giuseppe. Grazie al nuovo allestimento luminoso, gli appartamenti restituiscono oggi un'atmosfera ancora più intima ed elegante. Un invito a palazzo da non perdere!



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA- POSTI LIMITATI



Data:

24 Giugno ore 21.00

09 Settembre ore 21.00



Ritrovo: Cortile interno del Palazzo- entrata Via Giuseppe Garibaldi, 18 oppure Viale Domenico Rivalta, 93 – IMOLA



Durata: un' ora e mezza



Contributo: 15€ a persona già comprensivo di biglietto di ingresso al palazzo



PRENOTAZIONI:

https://bit.ly/invitoapalazzo2022



INFO:

info@guidedarte.com

o whatsapp 3683299994 -3477425404



La visita avrà luogo anche in caso di maltempo.