Invito all'opera: 5 lezioni-concerto gratuite

Cinque appuntamenti in forma di lezioni-concerto della durata di due ore circa, per introdurre in modo semplice ed accattivante il mondo dell'Opera lirica e la sua evoluzione attraverso i secoli.



D'altronde l'Italia è la patria della musica lirica e ha avuto il merito di sfornare le più grandi personalità di questo incredibile genere musicale. Tuttavia oltre agli interpreti che hanno animato in maniera esemplare e magnifica le melodie dei grandi compositori, esistono dei retroscena che vale la pena conoscere.



L'esperienza che il soprano Valeria D'Astoli proporrà attraverso questi incontri sarà un tentativo singolare di unione tra storia e teoria della musica e un vero e proprio spettacolo.