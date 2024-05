Io Foresto | la campeggia family

“Io Foresto” lo spettacolo per famiglie di Ekodanza, la compagnia di ricerca che risiede in modo stabile presso il centro culturale Paleotto11.

Un racconto poetico e appassionato di due danzatori performer che si addentrano nel poco conosciuto mondo vegetale per dichiarare la necessità di restare e diffondere, un pensiero naturale, diverso, che parte dalla saggezza e dal comportamento del mondo vegetale, riconoscendogli grandi qualità: pazienza, determinazione, coraggio, diversità, adattabilità e soprattutto cooperazione.

Uno spettacolo che riunisce la poetica visionaria del corpo e della danza e il racconto del mondo " verde".

Scoprire dettagli e curiosità del comportamento delle piante e ritrovarli nei corpi dei danzatori lascia sorpresi e incuriositi. Una danza e un dialogo non formale, diretto, intuitivo e molto empatico.

Un riposizionamento dell'umano nel ciclo vitale della nostra madre terra, uno spettacolo che mette il linguaggio del corpo, della musica e della parola su un piano equivalente, per aprire alla poesia, alla meraviglia e all'incompreso.

Spettacolo indicato a tutta la famiglia (bambini dai 4 anni).



Lo spettacolo Io Foresto è parte del programma del primo weekend del Festival La Campeggia_FS Fare Spazio (Seconda Edizione), il progetto culturale pensato e realizzato da ?kodanza per il centro culturale Paleotto11 e per il parco del Paleotto nell’estate 2024.

La programmazione del primo fine settimana del festival (25 e 26 maggio) sarà dedicata alle famiglie e ai bambini nelle proposte artistiche e di spettacolo.



Per il programma completo e ricevere maggiori informazioni: promozione@ekodanza.it | www.ekodanza.it www.paleotto11.com



Il parco è raggiungibile in sicurezza a piedi da via Toscana, con il bus 13 e 96 dal centro città e il Bus Notturno N6, con il treno scendendo alla fermata Rastignano, dove è possibile trovare anche un parcheggio per lasciare l’auto, dista 5 minuti a piedi dall’oasi Paleotto.