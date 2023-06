Giorno dopo giorno Axis, un'intelligenza artificiale avanzata, intrattiene un dialogo con N.i.n.a. invitandola a riflettere sui temi della vita, della conoscenza e dell'identità.

Perché ci si innamora?

Qual è la natura della realtà?

Come si raggiunge la felicità?

Grazie alle sue capacità di apprendimento profondo e alla sua vasta conoscenza, Axis offre a N.i.n.a. un punto di vista diverso con cui confrontarsi.

Il risultato è un'esperienza coinvolgente che mette in luce la complessità dell'universo dell'I.A. e dove musica e parole si fondono prendendo vita attraverso la Danza.



Vi aspettiamo DOMENICA 11 GIUGNO ORE 20:30

presso il TEATRO DEHON in via Libia 59, Bologna.



Info e prenotazioni:

cell. - 3479751765 / 3408585534



mail - alisei.danza@gmail.com