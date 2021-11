All'insegna del costante tutto esaurito a Roma, Milano, Torino, Firenze debutta a Bologna lo spettacolo di Giuseppe Sorgi, che fonde una conferenza astrologica con la stand-up e il teatro comico di qualità.

Parlare d’amore senza buonismi, coniugando l’astrologia con la comicità. Segno dopo segno Giuseppe Sorgi mette in scena una guida pratica per affrontare e conoscere colui o colei che ci fa tanto palpitare il cuore. Senza tralasciare noi stessi, però. E i nostri moventi. Perché abbiamo posato gli occhi su quella persona?

L’applicazione dell’astrologia in ambito psicologico non è una novità, inizia con Jung e prosegue fino ai giorni nostri per una strada tempestata di scetticismi e puzze al naso. Ma alla domanda su quali siano i riferimenti di questo "astrocomico" esperimento, la risposta fornita da Giuseppe Sorgi è stata: Miss Marple. Sì, avete letto bene: Miss Marple. La zietta, frutto del genio di Agatha Christie, valuta infatti la nostra specie secondo ‘tipi umani’, osservando gli sconosciuti e trovando in loro quei punti di somiglianza con quanti conosce personalmente. Un esperimento folle quello di "Io Vergine, tu Pesci?", eppure gradito vista la quantità di spettatori, ad oggi oltre 6.000.

