Ipnosi regressiva: le anime non hanno colpa

“Sono certo di essere stato qui, come lo sono ora, mille volte prima e spero di tornarvi altre mille” . Johann Wolfgang von Goethe

Sogni ricorrenti, ricordi anacronistici, intuizioni improvvise, deja vu, empatia, precognizione, fobie : esperienze di vita presente o riconducibili a ricordi di vite passate?

Può l’ipnosi regressiva darci spiegazioni in tal senso ? ce lo spiegherà mercoledì 21 dicembre dalle ore 16,30 il dottor Guandalini presso la sala Biagi al complesso del Baraccano in via Santo Stefano 119 a Bologna

Per partecipare occorrerà prenotarsi al numero 351 510 0972 ed essere muniti di green pass base che verrà verificato all’ingresso.

L’iniziativa promossa dall’associazione culturale “Il Pozzo delle Idee” è come sempre completamente gratuita.