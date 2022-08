Domenica 7 agosto, per la rassegna Casa del Fiume: Down by the Riverside, concerto con Irene Rugiero, Maurizio Piancastelli e Federico Rubin.

Programma:

Ore 18.00 dalla Casa del Fiume si parte in una breve passeggiata per riconoscimento alberi ed erbe fra fiume e prati. “Cena d’erbe” al ristorante della Casa del Fiume.

Ore 21.00 concerto con Irene Rugiero alla voce, Maurizio Piancastelli alla tromba e Federico Rubin al pianoforte, in collaborazione con il Combo Jazz Club.

La prenotazione cena o drink+concerto è obbligatoria al 335 6678068

Evento in collaborazione con Combo Jazz Club e La Casa del Fiume.

Tutti gli eventi sono gratuiti, tranne i workshop e le cene

Info e prenotazioni: framusicaenatura@gmail.com | 351 6812880