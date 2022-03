Irlanda in Festa 2022: St’Patrick’s Day e dintorni, tutto pronto per l'edizione numero 14!

Da giovedì 17 a domenica 20 marzo dopo due anni di stop forzato per la pandemia, Irlanda in Festa torna per la sua quattordicesima edizione. L’evento che negli anni ha rappresentato la più importante manifestazione di cultura irlandese organizzata in Europa in occasione del St’Patrick’s Day, torna a Bologna e lo fa per la prima volta al Parco della Montagnola.

Ovviamente quella targata 2022 non sarà un’edizione come le altre: la pandemia non è finita ed è necessario attenersi a tutte le misure precauzionali contro il contagio. A metà marzo, infatti, non sono ancora permessi i grandi concerti e gli assembramenti. La manifestazione sarà perciò allineata a ciò che i protocolli consentiranno di fare in assoluta sicurezza.

Nei quattro giorni di Irlanda in Festa, quindi, si alterneranno sul palco alcuni gruppi di musica folk irlandesi e italiani con i rispettivi live, ai quali il pubblico potrà partecipare comodamente seduto ai tavoli disposti su tutta l’area.

Come al solito, non mancherà la buona cucina irlandese con un’area street food interamente dedicata. Ma ovviamente le protagoniste assolute di Irlanda in Festa saranno le birre, a partire dalla mitica Guinness.

La musica:

Non c’è Irlanda in Festa senza i Modena City Ramblers. Anche quest’anno la band più irlandese d’Italia si presenterà puntuale: non al Parco della Montagnola ma sul palco dell’Estragon al Parco Nord dove giovedì 17 marzo delizierà il pubblico, contingentato e distanziato, con una scaletta in piano stile irish. Sarà l’unico concerto a pagamento, poiché per le altre band, tutte attese alla Montagnola, non ci sarà bisogno di un biglietto: da Dublino arriveranno gli Over The Bar, che saranno la band “residente” con una performance ogni sera, mentre a tenere alti i colori italiani ci saranno i Folkabbestia e i Dàran.

Come ogni anno, poi, spazio anche per i balli con gli stage gratuiti di danze celtiche nei pomeriggi del sabato e della domenica.

Cibo e Birra Irlandesi:

Le pietanze irlandesi saranno anche quest’anno una delle principali attrazioni della manifestazione. Sotto la sapiente guida, direttamente da Cork, dello chef Damien O’Shea, si darà spazio alla creatività applicata ai piatti tradizione. Non mancheranno naturalmente il gettonatissimo Fish&Chips, lo stinco al forno cotto in Kilkenny, ma anche il salmone affumicato, il colcannon, i panini e le grigliate di angus irlandese, i golosissimi lamb sticks (arrosticini di pecora marinati nella rossa Smithwick’s), la Baileys CheesCake e tanto altro.

Protagoniste di Irlanda in Festa saranno sempre le birre: bionde, rosse e scure. I loro nomi sono Harp, Kilkenny, Guinness: arriveranno per l’occasione direttamente dalla St.James Brewery di Dublino, musica per le orecchie degli appassionati del luppolo.

E come ogni anno a Irlanda in Festa, oltre alla musica e al cibo, troveranno posto il mercatino artigianale, l’irish shop e i laboratori per bambini il sabato e la domenica pomeriggio.

Programma:

Giovedì 17 Marzo - aperto dalle 18.00 alle 01.00

AL PARCO DELLA MONTAGNOLA

h.21.00 live: Over The Bar (Irlanda)

ALL’ESTRAGON CLUB- Ingresso 15 euro

h.21.30 Modena City Ramblers (Italia)

Venerdì 18 Marzo - aperto dalle 18.00 alle 01.00

h.21.00 live: Over The Bar (Irlanda)

Sabato 19 marzo - aperto dalle 12.00 alle 01.00

h.17.00 stage di balli celtici a cura di Claudio e Cristina

h.19.00 live: Over The Bar (Irlanda)

h.21.00 I Folkabbestia (Italia)

Domenica 20 marzo - aperto dalle 12.00 alle 24.00

h.15.30 stage gratuito di danza irlandese a cura di POLISPORTIVA MASI

h.18.00 live: Dàran (Italia)

h.20.30 live: Over The Bar (Irlanda)