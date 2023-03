"Irlanda in Festa 2023" in Piazza Lucio Dalla

Dal 16 al 19 marzo ritorna "Irlanda in Festa" a Bologna per la sua quindicesima edizione. Piazza Lucio Dalla si animerà con le note e i colori d'Irlanda.

Nei quattro giorni si alterneranno sul palco band irlandesi e italiane, unite dall'amore per il folk. Come al solito, non mancherà la buona cucina irlandese, con un'area di street food dedicata dove assaporare i piatti della tradizione irlandese e qualche rivisitazione. Non mancheranno neanche lo storico mercatino di artigianato tipico, gli stage di danza e i laboratori per i bambini, i tornei di freccette!

Orari manifestazione:

giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 24.00

sabato e domenica dalle 12.00 alle 24.00