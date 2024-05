Isabella Rossellini Presenta "Green Porno"

Venerdì 24 maggio 2024 prima serata di "SEMI". Il Cinema alle Serre, la rassegna di cinema a cura di Kilowatt e MUBI Italia: otto appuntamenti da maggio a settembre.

Dalle ore 20.00 apre la rassegna l’ospite d’onore Isabella Rossellini che, in dialogo con la zoologa Mia Canestrini, presenterà in forma integrale Green Porno, la serie da lei ideata e diretta, che racconta con un tocco surreale le straordinarie abitudini sessuali di insetti e altre specie.

Ore 21.00 proiezione integrale di Green Porno e altri corti (Isabella Rossellini, USA, 2008-2013).

Isabella Rossellini è la professoressa di biologia che non sapevamo di volere. Famosa per i suoi ruoli ammalianti in Velluto blu (1986) di David Lynch e altri classici, la star mostra il suo lato comico in una serie di micro-corti fantasiosi e del tutto unici sullo strano mondo animale (come le abitudini sadomaso delle lumache, ad esempio) che, oltre all’ingegno visivo e all’umorismo malizioso, offrono un sacco di informazioni interessanti. Gli episodi mignon di Green Porno, Seduce Me e Mammas si distaccano completamente dal solito formato dei documentari naturalistici, facendo ricorso a marionette e colorate scenografie di cartone per ricreare i rituali riproduttivi e i comportamenti materni di alcune specie animali. Vestita con bizzarri costumi artigianali dai colori vivaci, Isabella Rossellini mette in scena questi spinti rituali da sola, trasformandosi da vendicativo ragno femmina a strisciante vermiciattolo. Alternando battute divertenti e informazioni scientifiche, questi corti emanano un’irresistibile gioia di vivere ricordando i piaceri sperimentali e il coté vaudeville del cinema degli albori. Dagli abbracci a venti braccia dei calamari alle orge delle acciughe, questi spassosi film «da una botta e via» rifiutano il binarismo sessuale per abbracciare la biodiversità del mondo naturale.