Sabato 21 ottobre "Iside" live al Covo Club.

"Iside" è una band composta da Dario, Daniele, Dario e Giorgio, quattro ragazzi di Bergamo uniti da una profonda amicizia. Il loro percorso si unisce in maniera naturale incrociandosi per i corridoi della scuola con la maglia della stessa band rock.

In apertura Alberto Gallucci in arte brillAre classe ‘99, cantante e cantautore bolognese. Il suo percorso artistico è variato,

inizia con la recitazione e prosegue con la musica. Circa 2 anni fa comincia a scrivere la melodia e i testi dei suoi primi pezzi e a pubblicare qualche singolo. La sua passione più grande è il pop sia vocalmente che stilisticamente, contaminato però da tinte di diversi stili come urban, hip hop/dance, reggae. Con la sua musica vorrebbe trovare un equilibrio e arrivare alle persone con spensieratezza ma riflessione passando da ballad più classiche a pezzi più dance.