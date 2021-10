"Istantanea": il 4 ottobre torna la musica al Mercato Sonato

Lunedì 4 ottobre (San Petronio) alle ore 21:30 si riaccende la musica di Istantanea al Mercato Sonato di Bologna, con le produzioni della residenza fra l’ensemble e il compositore Salvatore Sciarrino. Ad aprire e chiudere il concerto di Istantanea Alarico Mantovani, che proporrà una selezione esplorativa ad ampio spettro: dal minimalismo ambient alle pulsioni ritmiche grime e dubstep, dallo sperimentalismo industrial alle frontiere elettroniche più astratte ed ipercinetiche.

Dalla residenza che ha visto coinvolti i musicisti di Istantanea con il grande compositore Salvatore Sciarrino infatti nasce la produzione “Centauromarino”. Un intreccio di brani tratti dal catalogo del Maestro e dal repertorio originale di Istantanea, dove la comunicazione e lo scambio di idee con una delle menti più illustri del panorama musicale contemporaneo internazionale rendono ancora più profondo il legame tra interpreti e compositori

Istantanea:

Istantanea nasce nel 2018 dalla passione di un gruppo di musicisti e compositori per la musica contemporanea e di ricerca. L’ensemble si dedica ad una profonda indagine dei linguaggi artistici, favorendo un'attenta comunicazione tra musica scritta, improvvisata ed elettronica, arti visive e coreutiche. L’anima di Istantanea risiede nella produzione di repertorio originale, nutrito dalla collaborazione tra compositori e artisti provenienti da diverse estrazioni, dalla musica classica e contemporanea, al jazz, all’improvvisazione radicale, con l’intento di creare veri e propri percorsi trasversali all’interno del panorama artistico attuale.

Massimo Ghetti - flauto

Daniele D’Alessandro - clarinetto

Pietro Fabris - Violino

Alma Napolitano - Violino

Marcello Salvioni - Viola

Enrico Mignani -Violoncello

Denis Zardi - pianoforte

Antonio Macaretti - fisarmonica

Tommaso Ussardi - direttore

Alarico Mantovani:

Critico musicale, autore radiofonico, dj, sperimentatore di situazioni sonore. Una vita dedicata alla musica, alla perenne e maniacale ricerca del disco giusto, giorno dopo giorno sulle orme degli artisti che meglio interpretano l’estetica, le pulsioni e lo spirito del tempo. Dai Novanta assiduo frequentatore dell’underground italico ed europeo, testimone di mille e mille concerti, esibizioni, esecuzioni, performance, dj set. Dagli albori del Duemila, nel suo quartier generale di Casa Logic nel centro di Bologna, propiziatore ed organizzatore di live fuori dall’ordinario, in combutta di volta in volta con Valerio Tricoli, Giuseppe Ielasi, Giovanni Gandolfi ed altri. Per più di vent’anni ha fluttuato nell’etere: dapprima sulle frequenze di Radio K Centrale, in seguito su quelle di Radio Città del Capo ed ora nel world wide web, nella nuova avventura primordiale di Fango Radio. La sua patria si chiama Pangea.

