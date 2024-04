Dopo il successo della mostra al Museo internazionale e biblioteca della Musica di Bologna, OTTO Gallery è lieta di presentare It’s (NOT) Only Rock’n’Roll. Le foto di Mark Allan, ampia retrospettiva sul lavoro di uno dei più grandi fotografi musicali viventi, a cura di Pierfrancesco Pacoda.

La mostra accoglie 48 degli scatti più iconici di Mark Allan, fotografo ufficiale del Barbican Centre di Londra e autore in 30 anni di carriera dei ritratti di tutti i grandi protagonisti della musica internazionale, realizzati tra gli anni Ottanta e Duemila.

Straordinario fotografo della scena musicale e artistica contemporanea, Mark Allan ha immortalato alcuni tra gli artisti più leggendari con uno sguardo unico, speciale, a tratti intimo. Dagli U2 a Tina Turner da Madonna ad Alice Cooper, fino a Foo Fighters e Metallica, ma anche Lady Gaga in posa regale con Elton John, Amy Winehouse, i Rolling Stones, Freddie Mercury alla presentazione del Live Aid e l’amico David Bowie che chiese a Allan di raggiungerlo a Roskilde in Danimarca, dove doveva esibirsi in un festival, per farsi fotografare in spiaggia mentre gioca con secchiello e sabbia.

Questa incredibile galleria di ritratti racconta la storia della musica rock e pop e svela anche la grande passione dello stesso autore per i molteplici generi musicali, sin da quando era un giovane studente di arte al Goldsmiths College: “c’è tanto dramma ed eccitazione in un’esibizione di musica classica al Barbican quanto in un concerto rock a Wembley”.

In mostra i volti più rappresentativi della scena rock mondiale sono ripresi durante le loro esibizioni, nell’attimo in cui l’artista si svela nel suo contesto, o in situazioni non ufficiali di backstage, in studio, o durante le registrazioni. Ciò che sempre colpisce in tutti sono l’intensità e l’intimità con le quali gli scatti di Mark Allan catturano l’umanità autentica degli artisti, restituendo uno sguardo inedito sulla loro vita.



Opening: sabato 4 maggio, 2024, dalle 18.00 alle 21.00