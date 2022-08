IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori – Festival del Turismo Responsabile 2022

La tappa ‘madre’ di IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori – Festival del Turismo Responsabile si tiene come da tradizione a Bologna e Appennino, territorio dove il festival nasce ben quattordici anni fa. Da allora, nel cuore pulsante della città felsinea, il team organizzativo di IT.A.CÀ ha fatto tanta strada, partecipando alla rivoluzione mondiale sul concetto di ‘turismo sostenibile’ e collaborando alla trasformazione di un’idea virtuosa in una pratica virtuosa: un turismo capace di creare benessere tra le comunità, in armonia con l’ambiente e nel rispetto degli abitanti e dei viaggiatori. Premiato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo dell’ONU (UNWTO) per l‘eccellenza e l’innovazione nel turismo, IT.A.CÀ nella sua tappa centrale quest’anno ha costruito un programma fruibile anche da persone con disabilità, un segnale di grande crescita di un settore che sta studiando e perfezionando sempre nuove forme di accessibilità e fruizione degli eventi per tutti.

“Insieme alle realtà e alle associazioni del nostro territorio e a quelle istituzioni che hanno scelto di valorizzarci, abbiamo finalmente potuto creare un calendario di eventi e attività pensato appositamente per essere fruito da tutti, persone con disabilità di tipo motorio, cognitivo e/o visivo – dichiara Simona Zedda, responsabile programmazione della Tappa Bologna di IT.A.CÀ – Questo ci rende molto orgogliosi perché l’inclusività e l’accessibilità di un evento o di un percorso significano rispetto per le persone tutte, e il rispetto è alla base del senso di turismo sostenibile che IT.A.CÀ si impegna a diffondere da sempre”.

In particolare, sono stati creati due progetti frutto di due distinti esperimenti culturali e sociali, che intendono promuovere un nuovo paradigma di percezione dei luoghi e che hanno visto la collaborazione tra alcune delle associazioni bolognesi più attive sul territorio.

Si tratta di Sense of Place: progettare, realizzare, condurre itinerari inclusivi (realizzato da Yoda Aps e La Girobussola Aps grazie al contributo dell'Otto per Mille Chiesa Valdese) e Nonturismo Bologna. Deviazioni inedite raccontate dagli abitanti (a cura di Sineglossa, in collaborazione con Yoda Aps, Kilowatt, Piazza Grande, Tatanka, grazie al contributo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura - bando Creative Living Lab 3° edizione).

Il primo, Sense of Place è frutto della co-creazione tra le associazioni e le persone cieche e ipovedenti (che saranno anche le guide degli itinerari proposti) di 4 itinerari multisensoriali, 2 da vivere in città e 2 sull’Appennino, co-progettati seguendo i principi del ‘Design For all’, metodologia che prevede la realizzazione di ambienti accessibili a tutte le categorie di persone e il coinvolgimento delle persone con disabilità in fase di progettazione.

I 4 itinerari porteranno i partecipanti a contatto con modi diversi di vivere un luogo, non solo attraverso la vista, ma anche con l’udito, il tatto, l’olfatto e il gusto. Sviluppando e affinando la capacità di cogliere un ambiente con tutti i nostri sensi, la percezione di un luogo diventa a tutti gli effetti realmente immersiva.

Si parte il 24 settembre con Migrantour (con replica il 15 settembre), dove l’identità della città di Bologna sarà vissuta attraverso il racconto dei bolognesi di origine straniera, rielaborato come esperienza multisensoriale accompagnata dalle persone cieche e ipovedenti. Il secondo appuntamento è previsto per sabato 8 ottobre tra Bologna e Casalecchio di Reno, un itinerario in bici accessibile anche alle persone con disabilità visiva grazie alle attrezzature specializzate di Slow Emotion. Domenica 9 ottobre si terrà a Castelluccio il terzo itinerario, per ripercorrere la cultura contadina dell’Appennino, assaporando i colori dell’autunno, immersi nei profumi e nel silenzio del bosco. Il quarto ed ultimo percorso si terrà domenica 16 ottobre, a San Benedetto Val di Sambro: un’immersione nella natura sui sentieri fuori dalla Via degli Dei, vissuti con tutti i sensi. Ad accompagnare i percorsi, ci saranno anche le mappe tattili, e saranno create le mappe dei luoghi piu? significativi dei percorsi con le loro descrizioni audio.

Il secondo progetto riguarda la prima guida nonturistica della città di Bologna, che verrà presentata il 30 settembre alle Serre dei Giardini Margherita, intitolata Bologna. Deviazioni inedite raccontate dagli abitanti e in uscita per la collana editoriale Nonturismo di Ediciclo. Wu Ming 2, curatore della guida, dice così: "Ci sono luoghi di Bologna che ancora resistono all'estetica del turismo: non sono fotogenici, non sono decorosi, non espongono il bollino Unesco e non vendono tortellini a 35 euro al chilo. Eppure, proprio in quanto fanno resistenza, esprimono al meglio il genius loci della città, la sua attitudine ribelle. Luoghi dove crescono piante inattese, dove la cultura cambia l'uso degli spazi, dove si può abitare anche senza dimora, dove la notte è di tutti e tutte. Questa guida li raccoglie in quattro percorsi grazie al lavoro di tre "redazioni di comunità", cioè di persone che vivono Bologna e non si rassegnano a contemplarla mentre si trasforma nella sua cartolina".

Le guide Nonturismo accompagnano chi viaggia a visitare la città attraverso luoghi e punti di vista di chi la abita. Dopo il volume dedicato a Ussita. Monti Sibillini, Sineglossa cura il progetto di Bologna, riunendo tre diverse redazioni di comunità attorno al tema centrale della resistenza. Ciascuna redazione lo ha declinato in base alla propria sensibilità: la resistenza della biodiversità nei sentieri periferici; la resistenza dell'abitare dei senza dimora; la resistenza dei piccoli centri culturali.

Yoda APS ha creato gli itinerari tratti dalla Guida, luoghi di Bologna noti o meno noti, riletti con la lente delle resistenze e del nonturismo. Spazi come il Centro di Documentazione Flavia Madaschi e il Ponte di Via Libia per la resistenza della cultura, i Prati di Caprara e i bagolari di Via Marzabotto per la resistenza delle piante, o Condominio Scalo per l’abitare che resiste. Nei giorni 1 ottobre e 2 ottobre, abitanti e nonturisti potranno scegliere quali visitare partecipando alle passeggiate nonturistiche e incontrando le diverse realtà locali che rendono questi spazi resistenti.

Nella guida, i tre itinerari sono arricchiti dalle illustrazioni di Noemi Vola, Francesco Fadani e Marco Quadri, giovani artisti che sono entrati in dialogo visivo con le resistenze emerse dal percorso di comunità. Infine, un inserto speciale che parla di resistenza della paura: Cities By Night, itinerario extra in formato podcast a cura della perfomer Valentina Medda, che traccia la percezione del pericolo urbano dal punto di vista delle donne.

PROGRAMMA DETTAGLIATO 'SENSE OF PLACE'

Sabato 24 settembre

BOLOGNA | Quartiere Navile - Zona Bolognina

Itinerario a piedi | Migrantour edizione speciale Sense of place

Incontro 9.30 Porta Galliera | Partenza 10.00 - Arrivo: 13.00 Ristorante Africano Adal, Via Giorgio Vasari 7.

L’identità di Bologna attraverso il racconto dei bolognesi di origine straniera rielaborato per offrire esperienze multisensoriale co-condotte da persone cieche e ipovedenti.

Costo: Offerta libera | Pranzo: € 20,00

Info e iscrizione all’itinerario: Modulo online oppure invia i tuoi dati a info@festivalitaca.net - messaggio WhatsApp al 3401779941

Interpretariato LIS | Accessibile alle persone cieche, ipovedenti e sorde

A cura di Next Generation Italy, Girobussola APS, Yoda APS. Progetto realizzato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese e in collaborazione con Cospe Onlus - progetto “Stand Up For Victims’ Rights”.

Sabato 8 ottobre

BOLOGNA - CASALECCHIO DI RENO

Itinerario multisensoriale in bici e a piedi | Habitat urbani | Sense of place

Incontro: 9.00 Sede di Slow Emotion, Via Claudio Treves 27 Bologna | Arrivo: 18.00 Sede di Slow Emotion

Verde cittadino, sovranità alimentare, inclusione, cultura e arte, comunità per tutt*

Itinerario all’interno di “Sense of place”: progettare, realizzare, condurre itinerari inclusivi. Progetto realizzato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese

A cura di La Girobussola APS, Slow Emotion, ExAequo, Senape Vivaio Urbano, Campi Aperti, Cooperativa Madreselva, Spazio Eco.

Domenica 9 ottobre

ALTO RENO TERME | Castelluccio

Cultura d’Appennino | Passeggiata a piedi - Pranzo e visita al museo

Un itinerario multisensoriale tra un antico borgo, un castello e il bosco per ripercorrere la cultura contadina dell’Appennino: i colori dell’autunno, i sapori, i profumi, l’ascolto della natura.

Partenza e Arrivo 10.30-17.00 Castelluccio | Arrivo: 17.00 - Navetta da Porretta Terme Castelluccio A/R

Costo: € 22,00 (pranzo) | Info e iscrizioni: modulo online oppure i tuoi dati a info@festivalitaca.net o Messaggio WhatsApp a 3401779941

Itinerario all’interno di “Sense of place”: progettare, realizzare, condurre itinerari inclusivi. Progetto realizzato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese

A cura di La Girobussola APS, Yoda APS, Appennino Geopark, Castello di Manservisi, Cooperativa Madreselva.

Sabato 15 ottobre

BOLOGNA | Quartiere Navile - Zona Bolognina

Itinerario a piedi | Migrantour edizione speciale Sense of place

Incontro 9.30 Porta Galliera | Partenza 10.00 - Arrivo: 13.00 Ristorante Africano Adal, Via Giorgio Vasari 7.

L’identità di Bologna attraverso il racconto dei bolognesi di origine straniera rielaborato per offrire esperienze multisensoriale co-condotte da persone cieche e ipovedenti.

Costo: Offerta libera | Pranzo: € 20,00

Info e iscrizione all’itinerario: Modulo online oppure invia i tuoi dati a info@festivalitaca.net - messaggio WhatsApp al 3401779941

Interpretariato LIS | Accessibile alle persone cieche, ipovedenti e sorde

A cura di Next Generation Italy, Girobussola APS, Yoda APS. Progetto realizzato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese e in collaborazione con Cospe Onlus - progetto “Stand Up For Victims’ Rights”.

Domenica 16 ottobre

APPENNINO | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

La retta è per chi ha fretta vol. 2 | Itinerario a piedi

Cosa c’è fuori dalla via degli Dei? Altri sentieri che portano a borghi, boschi, castagneti, meleti…da sentire con tutti i sensi.

Costo: € 35,00 (guida e pranzo) | Info e iscrizioni: modulo online oppure i tuoi dati a info@festivalitaca.net o Messaggio WhatsApp a 3401779941

Itinerario all’interno di “Sense of place”: progettare, realizzare, condurre itinerari inclusivi. Progetto realizzato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese

A cura di Girobussola APS, Yoda APS, Cooperativa Foiatonda, Associazione Principato di Qualto.

PROGRAMMA DETTAGLIATO NONTURISMO BOLOGNA

Venerdì 30 settembre

Serre dei Giardini Margherita, Via Castiglione 134

18.00 Reading e musica | Guida Nonturismo di Bologna

Tre redazioni di comunità raccontano i luoghi di resistenza delle piante, della cultura e dell’abitare

19.00 Concerto de l’Orchestrina

A cura di Sineglossa, con la collaborazione di Kilowatt, Yoda Aps, Piazza Grande, Tatanka, Ediciclo, con la partecipazione di Wu Ming 2, realizzato grazie a Creative Living lab - 3° edizione, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura

Luoghi non turistici della città

Sabato 1° ottobre

Itinerario a piedi | Percorso Nonturismo N°1 | Il cammino è un atto politico

Incontro: 9.30 Il fu XM24 via Aristotile Fioravanti 24 | Arrivo: Vag61, Via Paolo Fabbri 110

In collaborazione con Xm24,, Baumhaus, Locomotiv, Circolo Arci Guernelli, Orchestra Senzaspine,. Con la partecipazione di WuMing2

Itinerario in bici | Percorso Nonturismo N°2 | Pedalare è un atto politico

Incontro: 14.30 Vag61, Via Paolo Fabbri 110 | Arrivo: 18.00 Porta San Mamolo

In collaborazione con Centro di Documentazione Flavia Madaschi - Cassero LGBT Center, Scalo Condominio Lab Comunità, Salvaiciclisti Bologna, Edicola Resiliente, Casa di Quartiere 2 agosto 1980

Itinerario performativo a piedi | Percorso Nonturismo N°3 | La notte è di tutte e di tutti: dal tramonto all’alba

Incontro: 18.00 Porta San Mamolo | Arrivo: 06.00 si sa da dove si parte ma non dove si arriva.

A cura di MetRozero, Samà aps, Associazione Culturale JAYA.

INTERPRETARIATO LIS - Accessibile alle persone con disabilità motoria, sorde, cieche e ipovedenti.

GLI ALTRI EVENTI DELLA TAPPA BOLOGNA E APPENNINO DI IT.A.CÀ 2022

Dal venerdì alla domenica a partire dal 16 settembre e fino al 16 ottobre, a Bologna (nei quartieri Santo Stefano, San Donato, San Vitale, Porto, Saragozza, Navile, Bolognina, Savena, Pilastro) e fuori città (Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, San Benedetto Val di Sambro, Castel D’Aiano, Castelluccio) IT.A.CÀ regalerà ai visitatori, cittadini, viaggiatori un calendario di iniziative coinvolgenti e uniche: dalle performance di danza e forest bathing nei parchi del Pilastro ai trekking nel sentiero degli Dei attraverso piccoli borghi storici e degustazioni di prodotti tipici; dai concerti di musica con aperitivi sociali proposti dai Quartieri bolognesi ai trekking interstellari sul Sentiero dei Pianeti a Monte San Pietro; dai laboratori teatrali di maschere alle parate con danze libere e cori, dove ‘l’arte e la natura si riprendono la città’; dai bike tour tra il Reno e il Panaro alle installazioni artistiche di Guy Lindster, passando per un ‘extra’ IT.A.CÀ che propone un ‘trekking dell’altro mondo’.

Venerdì 16 settembre

BOLOGNA

9.30 – 18.00 Sala Borsa, Piazza del Nettuno 3

Convegno | Abitare il futuro. Innovazione culturale e habitat

Habitat è riconoscere uno spazio e farlo casa, dare vita all'impresa dell'abitare, all'opera di convivere con ogni specie che lo abita. Quale il ruolo dell’innovazione culturale per coltivare un rapporto sano con il futuro?

Entrata libera | Info e iscrizioni: entrata libera fino a esaurimento posti - prenotazione consigliata: modulo online oppure invia i tuoi dati a info@festivalitaca.net o al 340 1779941

Interpretariato LIS | Accessibilità per persone con disabilità motoria, cieche e ipovedenti.

A cura di: Yoda APS, Nexus Emilia Romagna, Università degli studi di Bologna.

Sabato 17 settembre

MONZUNO

Itinerario a piedi | La retta è per chi ha fretta Vol.1 - 2°edizione

Incontro e Arrivo: 10.00 - 20.30 Municipio di Monzuno, Via Felice Casaglia 4 *

10.00 CONCERTO PRE-PARTENZA: Sophie Vallauri live

Cosa c’è fuori dalla via degli Dei? Sentieri, borghi, natura, cibo montanaro e tanta musica

Costo: 20 euro → guida, degustazione, pranzo, aperitivo musica.

Iscrizione consigliata: Modulo online oppure invia i tuoi dati a info@festivalitaca.net - messaggio WhatsApp al 3401779941

Interpretariato LIS | Accessibile alle persone cieche, ipovedenti e sorde

A cura di Fragola e tempesta, Comune di Monzuno, Cooperativa Madreselva, Rifugio Acatù, Centro Studi Savena Setta e Sambro, Le Mucche di Guglielmo, Fondazione per lo Sport Silvia Parente.

Domenica 18 settembre

BOLOGNA | Quartiere Savena

Itinerario a piedi | Paesaggi urbani Vol.2

Incontro: 10.00 Villa Paradiso | Partenza: 10.30 - Arrivo: 17.30 Aperitivo sociale

18.00 CONCERTO: Sophie Vallauri live e il coro Zanetta Rossa

Architetture popolari, spazi verdi, comunità e musica alla scoperta di un quartiere fuori dai flussi turistici. Costo: € 15,00 → guida, pranzo, aperitivo e musica.

Iscrizione consigliata: Modulo online oppure invia i tuoi dati a info@festivalitaca.net - messaggio WhatsApp al 3401779941

INTERPRETARIATO LIS | Accessibile alle persone cieche ipovedenti e con disabilità motoria.

A cura di Arch. Luana Gugliotta, Arch Fabio Fornasari, Yoda APS, Emanuele Grieco, Centro Culturale e Sociale Villa Paradiso, Associazione Ricreativa Culturale Italiana “Ferdinando Benassi” (ARCI Bologna), Instabile Portazza.

Venerdì 23 settembre

BOLOGNA | Quartiere Santo Stefano

Installazione artistica | Intra-Ground di Guy Lydster

Inaugurazione: 15.30 Piazza di Porta San Donato

Un progetto site-specific di Guy Lydster e Andrea Abati presso Porta San Donato basato sul concetto di ‘passaggio’ (a cura di Giuseppe Virelli)

Costo: offerta Libera | Iscrizioni: entrata libera

Interpretariato LIS | Accessibile alle persone cieche, ipovedenti e sorde

A cura di Guy Lydster, Andrea Abati, Paolo Quartapelle, La Casa dei Racconti, Quartiere Santo Stefano.

Sabato 24 settembre

MONTE SAN PIETRO

Itinerario a piedi | Trekking sul sentiero dei pianeti