IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori – Festival del Turismo Responsabile: gli eventi dal 16 al 18 settembre

La tappa Bologna e Appennino della XIV edizione di IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori – Festival del Turismo Responsabile inaugura venerdì 16 settembre alle 9.30 con l’incontro-seminario dedicato all’innovazione culturale e il suo ruolo nel generare un sano habitat per il nostro futuro, dal titolo ABITARE IL FUTURO. INNOVAZIONE CULTURALE E HABITAT, che si terrà presso Auditorium Enzo Biagi, Sala Borsa, Piazza Nettuno 3, Bologna. La giornata sarà moderata dal direttore del Festival IT.A.CÀ e docente Unibo Pierluigi Musarò, che dichiara: “Vivere e viaggiare responsabilmente significa abitare il pianeta come un bene comune di cui prendersi cura, creando alleanze tra tutti i soggetti, umani e non, che ne fanno parte”. L’evento intende esplorare la relazione tra habitat (inteso come spazio in cui convivere con ogni specie che lo abita) e innovazione culturale per coltivare un rapporto sano con il futuro.

La prima parte del seminario (9.30-13.00) RE-IMMAGINARE IL FUTURO COME BENE COMUNE vedrà la partecipazione di: Matteo Lepore, Sindaco di Bologna; Maria Letizia Guerra, Università di Bologna; Erika Capasso, Fondazione Innovazione Urbana; Vincenzo Colla, Assessore ER Green Economy e Lavoro; Patrizia Lombardi, Politecnico di Torino; Paolo Inghilleri, Università di Milano; Giovanni Teneggi, Confcooperative; Andrea Membretti, Riabitare l’Italia; Fabio Fornasari, Museo Tolomeo; Annalisa Spalazzi, Gran Sasso Science Institute, coordinamento Tappa Sasso Simone e Simoncello; Chiara Caporicci, Presidente C.A.S.A e coordinamento Tappa Parco Nazionale Monti Sibillini.

La seconda parte (14.30-17.00), dal titolo L'INNOVAZIONE CULTURALE: PROCESSI, PRATICHE E METODI PER COSTRUIRE IL FUTURO, accoglierà personalità quali: Ivana Pais, Università Cattolica di Milano; Francesco De Biase, Direttore Collana Pubblico, Professioni e Luoghi della Cultura; Vittorio Salmoni, ARCHISAL; Antonio Taormina, Consiglio Superiore dello Spettacolo; Renato Quaglia, Fondazione Foqus; Alessandro Bollo, La fabbrica del Vapore; Melissa Moralli, Università di Bologna; Giacomo Bottos, Direttore di Pandora; Sara Teglia, ImprontaEtica. Introduce e modera Roberta Paltrinieri, Direttrice CAF Innovatori Culturali.

Infine, dalle 17.30 alle 19.00, ci sarà la presentazione della Rivista Economia della Cultura – n.3/21 “Lo spettacolo dal vivo oltre la crisi”, a cura di Antonio Taormina e Annalisa Cicerchia.

L’evento è organizzato in collaborazione con il progetto Horizon 2020 Welcoming Spaces, coordinato dal Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, e il Corso di Alta Formazione “Innovatori Culturali: processi, pratiche e metodi” (Università di Bologna).

L’entrata è libera, ma si consiglia di prenotare con il modulo online oppure inviare i dati a info@festivalitaca.net o al 340 1779941

Interpretariato LIS | Accessibilità per persone con disabilità motoria, cieche e ipovedenti.

A cura di: Yoda APS, Nexus Emilia Romagna, Università degli studi di Bologna.

TAPPA BOLOGNA E APPENNINO DI IT.A.CÀ 2022

Dal venerdì alla domenica a partire dal 16 settembre e fino al 16 ottobre, a Bologna (nei quartieri Santo Stefano, San Donato, San Vitale, Porto, Saragozza, Navile, Bolognina, Savena, Pilastro) e fuori città (Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, San Benedetto Val di Sambro, Castel D’Aiano, Castelluccio) IT.A.CÀ regalerà ai visitatori, cittadini, viaggiatori un calendario di iniziative coinvolgenti e uniche: dalle performance di danza e forest bathing nei parchi del Pilastro ai trekking nel sentiero degli Dei attraverso piccoli borghi storici e degustazioni di prodotti tipici; dai concerti di musica con aperitivi sociali proposti dai Quartieri bolognesi ai trekking interstellari sul Sentiero dei Pianeti a Monte San Pietro; dai laboratori teatrali di maschere alle parate con danze libere e cori, dove ‘l’arte e la natura si riprendono la città’; dai bike tour tra il Reno e il Panaro alle installazioni artistiche di Guy Lindster, passando per un ‘extra’ IT.A.CÀ che propone un ‘trekking dell’altro mondo’. IT.A.CÀ aderisce all’EUROPEANMOBILITYWEEK, contribuendo al ricco cartellone della rassegna con i suoi itinerari del 17 e del 18 settembre.

PRIMO WEEKEND DEL FESTIVAL

Sabato 17 settembre (sold out!)

MONZUNO

Itinerario a piedi | La retta è per chi ha fretta Vol.1 - 2°edizione

Incontro e Arrivo: 10.00 - 20.30 Municipio di Monzuno, Via Felice Casaglia 4 *

10.00 CONCERTO PRE-PARTENZA: Sophie Vallauri live

Cosa c’è fuori dalla via degli Dei? Sentieri, borghi, natura, cibo montanaro e tanta musica

Interpretariato LIS | Accessibile alle persone cieche, ipovedenti e sorde

A cura di Fragola e tempesta, Comune di Monzuno, Cooperativa Madreselva, Rifugio Acatù, Centro Studi Savena Setta e Sambro, Le Mucche di Guglielmo, Fondazione per lo Sport Silvia Parente.

Il primo appuntamento ‘outdoor’ della tappa Bologna e Appennino di IT.A.CÀ è già sold out!

Si consiglia di prenotare quanto prima gli eventi ai quali si vuole partecipare, guardando attentamente il programma dal sito www.festivalitaca.net

Domenica 18 settembre

Bologna | Quartiere Savena

Itinerario a piedi | Paesaggi urbani Vol.2

Incontro: 10.00 Villa Paradiso | Partenza: 10.30 - Arrivo: 17.30 Aperitivo sociale

18.00 CONCERTO: Sophie Vallauri live + Spettacolo di danza tradizionale africana della Guinea con le allieve di Mohamed Careca Bangoura e percussioni dal vivo a cura di Sourakhata Dioubate e Andrea Altobelli. Architetture popolari, spazi verdi, comunità e musica alla scoperta di un quartiere fuori dai flussi turistici. Costo: € 15,00 → guida, pranzo, aperitivo e musica.

Iscrizione consigliata: Modulo online oppure invia i tuoi dati a info@festivalitaca.net - messaggio WhatsApp al 3401779941

INTERPRETARIATO LIS | Accessibile alle persone cieche ipovedenti e con disabilità motoria.

A cura di Arch. Luana Gugliotta, Arch Fabio Fornasari, Yoda APS, Emanuele Grieco, Centro Culturale e Sociale Villa Paradiso, Associazione Ricreativa Culturale Italiana “Ferdinando Benassi” (ARCI Bologna), Instabile Portazza.