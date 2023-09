IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori – Festival del Turismo Responsabile: le tappe bolognesi

Iniziato a maggio, IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori – Festival del Turismo Responsabile dalla fine di agosto alla fine di ottobre toccherà ancora ben 8 regioni italiane, con le sue tappe che raccontano un diverso approccio al modo di vivere i viaggi, un ‘nuovo’ turismo, più sensibile e virtuoso, che mette al centro le comunità che vivono nei territori e che quei territori li vogliono davvero narrare. Come il territorio di Bologna, che racchiude la città, la pianura e l’Appennino, con la sua tappa ‘madre’ che anche per questa XV edizione del festival abbraccerà un mese di eventi - dal 15 settembre al 15 ottobre - tutti creati nel rispetto dei luoghi, dell’ambiente e delle persone per raccontare la biografia di un territorio, colorato, vivo, complesso, come quello bolognese.

Storie fatte di parole, di immagini, di relazioni e di musica che percorrono le strade della città, i campi della pianura e i sentieri dell’Appennino: bike-tour inclusivi, trekking accessibili, degustazioni e laboratori con prodotti locali, spettacoli di cultura e tradizione, intrattenimento per i più piccoli pensato per quando saranno grandi, storie di resistenza e resilienza.

Ad aprire il 15 settembre la tappa Bolognese, un itinerario in bici che prende tutta la città ed è rivolto a tutt?, accessibile alle persone cieche e ipovedenti, sorde e con disabilità motoria: si tratta del tour che intende raccontare la comunità LGBTQ+ bolognese, attraverso storie che hanno segnato profondamente la vita cittadina, tutelando anche l’ossigeno libertario della città.

In occasione della Settimana della Mobilità di settembre, la tappa bolognese propone un incontro sulla Mobilità e Sfruttamento del Suolo con tre attivisti e intellettuali: Wu Ming 2, scrittore e attivista, membro del collettivo Wu Ming, autore solista tra gli altri di Il sentiero degli dei; Paolo Pileri, insegna Pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano e su Altreconomia cura la rubrica “Piano terra”; Federico Grazzini, fisico meteorologo e capo previsore presso il Servizio-ldro-Meteo-Clima di Arpae.

Sempre nella Settimana della Mobilità, IT.A.CÀ propone due itinerari in bici di due giorni tra Bologna e Modena, in linea con lo sviluppo del Territorio Turistico Bologna-Modena.

Tra i tanti eventi della tappa, oltre ai trekking dell’anima, gli itinerari in bici, gli spettacoli teatrali, gli aperitivi con concerto, i talk e gli eventi per bambini, dove al centro ci sono sempre inclusività e sostenibilità, riprendono anche quest’anno i tanti itinerari speciali e gli eventi in Appennino.

Focus sull’empowerment delle donne con il seminario Sviluppo sostenibile, agricoltura e imprenditoria femminile: storie di donne che creano coi loro progetti in tutto il mondo un vero sviluppo sostenibile; e sarà dedicata un’intera serata, tra itinerari e concerti, alla proiezione del documentario Paura non abbiamo di Andrea Bacci: a partire dalle vite di illustri sconosciute racconteremo Bologna attraverso le lotte per i diritti delle donne e del lavoro. Con Let’s Punk, itinerari a piedi alla scoperta dei luoghi e delle persone della scena alternativa di Bologna nei primi ’80.

Inoltre, in occasione del venticinquennale di AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), IT.A.CÀ accoglie due giorni interamente dedicati all’incontro e confronto tra i principali operatori del turismo responsabile: associazioni, tour operator, strutture ricettive, organizzatori delle tappe e tanti altri si incontreranno all’evento più importante per fare networking AITR Incontra del 30 settembre.

PROGRAMMA INTEGRALE DELLA TAPPA BOLOGNA E APPENNINO DI IT.A.CÀ 2023

I luoghi di Bologna città: Quartiere Santo Stefano - Quartiere San Donato – San Vitale - Quartiere Porto – Saragozza - Quartiere Borgo Panigale - Reno - Quartiere Navile.

I luoghi fuori città: Monzuno - Castel d'Aiano - Zocca (MO) - Montese (MO) Castel Maggiore - Bentivoglio - San Pietro in Casale - Pieve di cento - Finale Emilia (MO) Mirandola (MO) San Felice sul Panaro (MO) Camposanto (MO) Crevalcore - San Giovanni in Persiceto - Marzabotto - Monghidoro - San Benedetto Val di Sambro.

Venerdì 15 settembre

BOLOGNA - Tutta la città

h 16.30 | Itinerario in bici - BO-LGBTQ+ Story – Storia della comunità LGBTQ+ bolognese

I luoghi, le Storie che hanno segnato profondamente la vita cittadina, contribuendo e tutelando l’ossigeno libertario della città, la sua bio-diversità. Un viaggio per la città attraverso racconti, episodi storici e di questa comunità. Noleggio bici a prezzo scontato presso Slow emotion

Info: Iscrizione: modulo online scrivi a info@festivalitaca.net - 340 1779941 Interpretariato LIS, se richiesto | accessibile alle persone cieche, ipovedenti e sorde.

A cura di Centro Risorse LGBTI, Slow Emotion.

h 19.00 | Talk - In dialogo con l’attivista Linda Maggiori

Un confronto con la giornalista, autrice, attivista e mamma di quattro figli, sceglie ogni giorno una vita sobria e sostenibile con azioni concrete ed efficaci, perché non si può parlare di ambiente senza parlare di trasporti, cibo, economia, povertà, relazioni umane e stili di vita. Attivista del Coordinamento Ravennate Fuori dal Fossile e in Faenza Eco-logica. Ha scritto vari libri per adulti e bambini sull’ambiente, è blogger per il Fatto Quotidiano, collabora come giornalista freelance per Terra Nuova, Altreconomia, e con la testata Envi.info e Pressenza.

Da oltre 10 anni con la sua famiglia sperimenta e testimonia uno stile di vita sostenibile: senz’auto, a rifiuti (quasi) zero, con solo energia rinnovabile.

Evento realizzato nell'ambito di DisoBBedienze a cura di Magnifico Teatrino Errante, in collaborazione con Yoda APS e festival IT.A.CÀ

h 20.00 | Spettacolo teatrale

"CAPELLI" DI E CON LUISA CASASANTA

Storie di donne che danno fastidio. Progetto vincitore del Bando "Futura" La Puglia per la parità.

A cura di Magnifico Teatrino Errante | DisoBBedienze.

In bici e a piedi è tutta un’altra storia

IT.A.CÀ per la Settimana europea della mobilità sostenibile - Eventi dal 16 al 22 settembre

Sabato 16 settembre

BOLOGNA Quartiere Borgo Panigale – Reno

h 9.00 - Itinerario a piedi | TrekBenessere Vol 1.

Natura e benessere nei quartieri! Passeggiata nella natura e pratica di autoshiatsu e stretching dei meridiani attraverso i campi di Arvaia, il Viale dei Tigli, la chiesa di Rigosa e presso Villa Bernaroli

Percorso: Attraversiamo i campi di Arvaia verso via Olmetola per arrivare al viale dei Tigli e alla chiesa di Rigosa, ritorno a villa Bernaroli.

A cura di Shizen Shiatsu–

h 15.30 - Itinerario a piedi | Paesaggi urbani - Eppure ci passiamo tutti i giorni e non abbiamo notato niente di particolare.

Scopri il lato nascosto del Quartiere San Donato e lasciati sorprendere da una sperimentazione sociale inaspettata: il bordo della città, dove la città finisce, si trasforma in uno scenario di profonde riflessioni sulla società: da modi di vivere alternativi a espressioni di oppressioni e utopie.

Interpretariato LIS, se richiesto | accessibile alle persone cieche, ipovedenti e sorde.

A cura di Arch. Luana Gugliotta e Andrea Cavarocchi – Retake.

h 19.00 | Laboratorio - Drum Circle a cura della musicista Anna Palumbo

Raccontare storie, emozioni e identità attraverso il tamburo per creare un racconto percussionistico corale.

Lo scopo del DRUM CIRCLE è connettere le persone attraverso il ritmo per vivere un’esperienza entusiasmante di comunità attraverso la musica!

Per partecipare non è necessario avere competenze musicali pregresse!

Potrai suonare: djembe, darbuka, dundun, surdo, maracas, guiro, ecc. E se vuoi, puoi portare il tuo strumento a percussione!

Evento realizzato nell'ambito di DisoBBedienze a cura di Magnifico Teatrino Errante, in collaborazione con Yoda APS e festival IT.A.CÀ.

h 20.00 | Concerto Sunny side duo

Sunny Side Duo sono una band composta da contrabbasso e ukulele e due voci, nata per proporre brani dal repertorio dei classici americani degli anni ‘20 e ‘30.

Il duo, formato da Andrea Maracci e Francesca Colli, sfrutta la tecnica delle armonizzazioni vocali per rendere più interessanti e ricche le melodie: due persone, ma quattro strumenti!

A cura di Magnifico Teatrino Errante | DisoBBedienze

In bici e a piedi è tutta un’altra storia

IT.A.CÀ per la Settimana europea della mobilità sostenibile - Eventi dal 16 al 22 settembre

Domenica 17 settembre

APPENNINO - Monzuno

h 9.30 - Itinerario a piedi | Storie tra il Savena e il Setta, Storie tra due fiumi - Dentro e fuori la Via degli Dei.

Dentro e fuori la Via degli Dei, di qua e di là da Monte Venere, camminando in mezzo a due fiumi ricchi di storie. Una passeggiata che lega tante realtà vive nel territorio di Monzuno per incontrare le voci degli abitanti, assaggiare prodotti tipici, ascoltare storie e musiche di queste valli e provare qualche passo di danza.

Interpretariato LIS, se richiesto | accessibile alle persone cieche, ipovedenti e sorde

A cura di Cooperativa Madreselva, Acatù - Rifugi solidali appenninici, Fragole e Tempesta, Gruppo Studi Savena Setta Sambro in collaborazione con Emil Banca.

In bici e a piedi è tutta un’altra storia

IT.A.CÀ per la Settimana europea della mobilità sostenibile Eventi dal 16 al 22 settembre

Bologna e Modena

2 itinerari in bici di due giorni dal 16 al 17 settembre

h 10.00 Itinerario in bici | Appennino! Castel d’Aiano (Bo) – Zocca (Mo) Borghi, Arte, Buon Cibo

Territori incontaminati, piccole valli e corsi d’acqua, splendidi borghi antichi, assaporare e vivere con lentezza. Tappa al Festival di Land Art al museo del Castagno di Zocca!

Accessibilità: l’itinerario mira a essere fruibile a persone con disabilità. Le visite saranno condotte in modalità multisensoriale e il gruppo sarà attento ad agevolare la partecipazione attiva anche di chi ha bisogni speciali. Trattandosi di edifici antichi, le strutture che ci ospiteranno sono solo parzialmente accessibili, ma un gruppo collaborativo di partecipanti, le guide e gli stessi ospiti sono a disposizione per colmare le lacune dello spazio. Raccomandiamo – prima dell’iscrizione – di contattare gli organizzatori che potranno spiegare nel dettaglio le condizioni logistiche e di contesto. Nadia Luppi, Fondazione per lo sport Silvia Parente: 3404933914

A cura di Slow Emotion, Fondazione per lo sport Silvia Parente, in collaborazione con Almo Aps, Pro Loco Castel d’Aiano, Zocca E-Bike, Museo del Castagno e del Borlengo, Genti e Sorgenti, Associazione La Slucadora, Ospitale S, Giacomo/Il Bosco Incantato di Casa Remolino Home Restaurant, Caseificio Rosola, Azienda Agricola L’Ape e la Spiga, Pro Loco Villa D’Aiano, Pro Loco Zocca

h 10.00 - Itinerario in bici | Pianura! Dentro e fuori la ciclovia del sole: comunità in musica

Un viaggio in bici per scoprire una Pianura Bolognese vibrante di musica fuori e dentro la Ciclovia del Sole. Incursioni musicali tra le tappe per conoscere le comunità musicali che si raccontano e raccontano il proprio territorio attraverso canti e sonorità. Il tutto attraversando le campagne del Bolognese e del Modenese ricchissime di storia, natura e cultura: un patrimonio ancora sconosciuto ai più.

È un tour sperimentale! Stiamo definendo ancora qualche dettaglio, ma vi comunicheremo tutto a breve! Nel frattempo, iscrivitevi! Avrete l’occasione di contribuire alla progettazione del tour in itinere, perché i tour più belli sono quelli cuciti addosso a voi!

A cura di Salvaiciclisti Bologna, Fiab Modena, Scuola Popolare di Musica Ivan Illich, Coro Arcanto diretto da Giovanna Giovannini, Comune di Bentivoglio, Comune di San Giorgio di Piano, CEAS La Raganella - Comune di Mirandola, Ciclovia del Sole, Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli, Associazione Fermata 23, Comune di Crevalcore,Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio, Gruppo della Stadura, Coro delle mondine di Bentivoglio, Comune di Pieve di Cento, Museo della Musica – Teatro Alice Zeppilli

In bici e a piedi è tutta un’altra storia

IT.A.CÀ per la Settimana europea della mobilità sostenibile - Eventi dal 16 al 22 settembre

19-20-21 settembre

BOLOGNA

Martedì 19 settembre

h 18.00 - Let's Talk! | Tre incontri per parlare di sfruttamento del suolo e mobilità sostenibile

Talk N° 1 - Mobilità e sfruttamento del suolo

I cambiamenti climatici e lo sfruttamento del suolo, data la recente alluvione che ha colpito il Bolognese, per via dell’oggettiva gravità dei danni visibili a tutt?, hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, dei media e delle istituzioni. Il suolo è una risorsa multifunzionale, non rinnovabile, e il modo in cui viene utilizzata è uno dei principali fattori di degrado ambientale e di declino della qualità della nostra vita. - Ne parliamo con Wu Ming 2, Paolo Pileri e Federico Grazzini.

Interpretariato LIS, se richiesto | accessibile alle persone cieche, ipovedenti e sorde

A cura di Yoda APS e Salvaiciclisti Bologna

Mercoledì 20 settembre

Talk N° 2 - Muoversi in città in bici

Perché muoversi in bici in città? Come lasciare l’auto e adottare la bici per i propri spostamenti quotidiani? Gli esperti e attivisti della mobilità sostenibile bolognese, risponderanno a questo e ad altri quesiti.

Interpretariato LIS, se richiesto | accessibile alle persone cieche, ipovedenti e sorde

A cura di Yoda APS e Salvaiciclisti Bologna

Giovedì 21 settembre

Talk N° 3 - Pronti partenza e via!

· Perché viaggiare in bici?

· Cosa serve e con chi viaggiare.

· Come prepararsi a un viaggio in bici?

· Infrastrutture (ciclabili, strutture ricettive, ecc.)

· Sicurezza

Ne parliamo con cicloviaggiatori e guide ambientali escursionistiche

Interpretariato LIS, se richiesto | accessibile alle persone cieche, ipovedenti e sorde.

A cura di Yoda APS e Salvaiciclisti Bologna

h 19.00 Workshop - Come riparare la bici in viaggio

Ciclomeccanica per principianti: il kit del cicloturista per aggiustare la bici. Un ciclomeccanico ZEN esperto vi svelerà i segreti per poter fare piccole riparazioni alla bici ovunque voi siate e per mantenere la calma e non andare nel panico! Vedremo le principali riparazioni della bicicletta che possono rendersi necessarie durante un tragitto cittadino o anche durante una vacanza in sella alla propria bici. Si partirà con uno degli incubi ricorrenti per ogni ciclista: la cosiddetta “gomma a terra”

Interpretariato LIS, se richiesto | accessibile alle persone cieche, ipovedenti e sorde.

A cura di Yoda APS e Salvaiciclisti Bologna

Venerdì 22 settembre

APPENNINO - Marzabotto

Evento realizzato nell'ambito di DisoBBedienze a cura di Magnifico Teatrino Errante, in collaborazione con Yoda APS e festival IT.A.CÀ.

h 17.30 Spettacolo teatrale interattivo per bambin? e adulti | Rotellina

h 18.30 Aperitivo con concerto | Comunità raccontate con la musica con Vito Valeriani

A cura Magnifico Teatrino Errante | DisoBBedienze, La Bisaboga, APS Sasso Carta Forbici

Sabato 23 settembre

BOLOGNA Centro

h 14.30 - Itinerario a piedi per bambin? e adulti | Bambin? in viaggio

Re-immaginare il centro di Bologna con i bambin?. Un percorso immersivo di ri-appropriazione dello spazio urbano attraverso i sensi dei bambin?.

La passeggiata intende coinvolgere bambin? (tra i 6 e i 10 anni) e i loro accompagnatori nell’esplorazione e nella re-immaginazione dei luoghi di maggior spicco nel panorama turistico di “Bologna, città dei portici”. Lungo il percorso si svolgeranno attività legate ai 5 sensi per indagare le emozioni che emergono dall’attraversamento dei punti salienti della città, sulle loro impressioni e scoperte in qualità di viaggiatori e viaggiatrici nello spazio urbano. L’obiettivo sarà quello di dibattere su cosa sia la “città che cura” dal punto di vista dei bambin? e come possa essere un luogo di benessere accessibile a tutt?.

A cura di CoCreiamo

Giovedì 28 settembre

BOLOGNA Quartiere San Donato-San Vitale

h 18.00 Seminario, aperitivo e musica | Sviluppo sostenibile, agricoltura e imprenditoria femminile

Storie di donne che creano sviluppo sostenibile. L’empowerment femminile è al centro di diversi progetti che le ONG portano avanti in diverse aree del pianeta in collaborazione con le comunità locali. Parleremo delle ragioni e delle metodologie che stanno alla base di questi percorsi di sviluppo e presenteremo diverse best practice: il progetto “SEED – Sostegno all’empowerment economico delle donne in tunisia”, (inserito in un progetto più ampio “ProAgro – Appoggio allo sviluppo di microimprese agroalimentari sostenibili e creazione di opportunità di impiego in zone svantaggiate della Tunisia”) Finanziato dall’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo e realizzato da WeWord.

L’iniziativa è realizzata all’interno di PROAGRO: Appoggio allo sviluppo di microimprese agroalimentari sostenibili e creazione di opportunità di impiego in zone svantaggiate della Tunisia, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS); SEED: Sostegno all’empowerment economico delle donne, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

h 19.00 Aperitivo e musica dalla Tunisia

Storie di donne che creano sviluppo sostenibile.

Interpretariato LIS, se richiesto | accessibile alle persone cieche, ipovedenti e sorde

A cura di Yoda APS e WeWord

29- 30 settembre - BOLOGNA

2 giorni con AITR - Associazione Italiana Turismo Responsabile

Venerdì 29 settembre

h 15.00 Seminario | Ancora una volta. Diversità, Equità, Inclusione: propulsori di esperienza turistica

Ancora una volta AITR sprona la riflessione sulle visioni e le pratiche di un turismo inclusivo, attento alla diversità, equo. Lo fa con il suo tavolo dedicato per tracciare la visione dell’Altro e dell’Altrove nel turismo contemporaneo. Lo fa attraverso la testimonianza di “innovatori turistici responsabili” per stimolare confronto e creazione di esperienze stimolanti e attraverso il racconto di mezzi conviviali tra cui la messa in scena – per orientare accoglienza e comprensione dei bisogni. Si concluderà infatti l’evento con un breve momento dedicato al teatro dell’oppresso.

h17.00 Workshop | Teatro dell'oppresso

Tracciamo e mettiamo in scena la visione dell’alterità e dell’altrove nel turismo contemporaneo

Interpretariato LIS, se richiesto | accessibile

A cura di AITR

h 18.00 Seminario | Come il cambiamento climatico impatta sul turismo e viceversa. Un'emergenza da affrontare

Oggi siamo di fronte a fenomeni climatici sempre più estremi, frequenti e devastanti. L’emergenza climatica è un dato di fatto, che dobbiamo iniziare ad affrontare con scelte responsabili. Il turismo è un settore che, se da una parte risente del cambiamento climatico, dall’altra viene riconosciuto come uno dei settori che determina la stessa emergenza. Quali scelte e azioni intraprendere? A questa domanda vogliamo rispondere in compagnia di alcuni esperti.

Interpretariato LIS, se richiesto | accessibile alle persone cieche, ipovedenti e sorde

A cura di AITR

Sabato 30 settembre

h 10.00-18.00 AITR Incontra

Il più importante appuntamento annuale di NETWORKING organizzato da AITR per favorire e far crescere la Community degli operatori ed Enti impegnati nel Turismo Responsabile. A questa pagina troverete i soggetti con cui dialogare, confrontarsi e attivare nuove collaborazioni: gli esponenti più importanti del panorama del turismo responsabile italiano> https://www.aitr.org/aitr-incontra

A cura di AITR

h 17.30 Presentazione progetto | Digital story doing for local tourism

Rafforzare la competitività delle imprese rurali attraverso lo storydoing digitale. Digital Story Doing for Local Tourism è un progetto Erasmus+ che rafforza la competitività delle imprese rurali attraverso lo Storydoing digitale nel turismo locale.

Lo storydoing è una tecnica innovativa che mira a creare azioni ed esperienze avvincenti che mettono alla prova la narrativa aziendale in tutto ciò che fanno. Mentre lo storytelling è solo raccontare una storia, lo Storydoing si concentra sull'assicurarsi che la storia sia vissuta trasformando la filosofia aziendale e i loro valori in azione.

Interpretariato LIS, se richiesto | accessibile alle persone cieche, ipovedenti e sorde

A cura di AITR

IN & OUT le mostre di IT.A.CÀ

h 18.00 Inaugurazione mostra e presentazione libro | I wanna be an influencer di e con Nicola Tanzini

Il turismo ai tempi di Instagram. Siamo chi siamo, ma anche chi raccontiamo di essere. Nicola Tanzini, ci offre un’analisi sociologica su comportamenti diffusi all’interno dei social network, adottando l’approccio del fotografo di scena, mostrandoci il dietro le quinte di set allestiti serialmente con l’unico scopo di giungere allo scatto perfetto in quel determinato luogo, da condividere immediatamente con i propri followers, sperando di accrescere la propria popolarità nella comunità virtuale.

Di fronte alle immagini di Tanzini, comprendiamo come la logica di dimostrare di essere stati in un luogo e quindi di immortalare se stessi in esso, prevalga sulla comprensione e sulla conoscenza delle sue caratteristiche, rischiando di azzerare le specificità territoriali locali, in favore di un turismo inconsapevole e basato esclusivamente sulle logiche dell’emulazione e delle apparenze.

Interpretariato LIS, se richiesto

Aperitivo gratuito

Progetto realizzato da Nicola Tanzini, con la curatela di Benedetta Donato, in collaborazione con Vincenzo Nocifora – Professore di Sociologia del Turismo presso la Facoltà di Sociologia dell'Università “La Sapienza” di Roma e Alice Avallone.

A cura di GreenWhaleSpace

h 19.00 Inaugurazione mostra | Wandering Baishizhou di e con Sabrina Muzi

Coinvolgendo la comunità del villaggio ha raccolto abiti e oggetti dagli abitanti, per realizzare nuovi abiti poi indossati da tre residenti che hanno performato nel villaggio. Queste figure vagano lungo le strade, i vicoli, i tetti, le case, i negozi, di giorno e di notte, mescolandosi alle situazioni quotidiane dei residenti. Facendo riferimento alla cultura cinese, al taoismo antico, al culto degli antenati, che vede negli spiriti della tradizione religiosa popolare dei protettori e portafortuna, queste vaganti strane figure diventano spiriti del luogo, shamani che curano e proteggono il villaggio urbano. Il progetto si è sviluppato attraverso performance, un progetto fotografico e un film.

A cura di GreenWhaleSpace

Sabato 30 settembre

BOLOGNA - Quartiere Porto-Saragozza

h 9.00 - Itinerario a piedi + laboratorio + installazione artistica + spettacolo | Con-cura: agricoltura, arte e comunità

Un itinerario etico ed estetico, dove coltura e cultura tornano ad avere la stessa radice. Dalla città alla campagna per raccontare nuove possibili forme di resistenza oggi, che ri-partono dalla terra, dal fare e dallo stare insieme, dalla condivisione e dal recupero di una dimensione più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Coltivare la terra come gesto di cura verso la natura e le persone.

Interpretariato LIS, se richiesto | accessibile alle persone cieche, ipovedenti e sorde

A cura di DumBo - P.Orto Urbano, CANTUMM, Porto 15, BeeBo, Senape -Vivaio Urbano, Igor Libreria, Centro Sociale 2 agosto 1980, Le braccianti di euripide, Teatro dei Mignoli.

h 18.00 - Itinerario a piedi | Trekking dell’anima

Dodici ore dal tramonto all’alba percorrendo la città: un itinerario interattivo sul rischio e la fiducia, per giocare e mettersi in gioco. Racconti notturni di luoghi e comunità. Un vero trekking urbano, non tanto impegnativo per la difficoltà del tragitto, ma di sicuro una sfida, una prova di resistenza e di fiducia verso altr? compagn? di viaggio e verso se stess? E alla fine salutarsi con un buongiorno e un caffè, sicuramente stanch?, ma anche arricchit?.

Una proposta di participatory theatre sul rischio e la fiducia, con momenti performativi e interattivi, in un approccio interdisciplinare e intersezionale.

Ospiti e percorso rigorosamente a sorpresa, come in un vero blind date.

A cura di MetRozero, Samà APS, Associazione Culturale JAYA

Domenica 1° ottobre

APPENNINO Monghidoro

h 9.00 -Itinerario a piedi | La Martina: viaggio tra Natura e Comunità in cambiamento

Alla ri-scoperta della Casa Natura e dell’Essere Comunità in relazione con l’ambiente. Ascolteremo le storie delle comunità che presidiano un territorio in mutamento. L’itinerario si snoda dentro il bosco del Parco la Martina, dove si andranno a toccare il patrimonio naturalistico, che gli hanno permesso di diventare una zona speciale di conservazione, e quelle storiche, che raccontano le comunità e la loro evoluzione negli anni con interventi di alcuni locali.

Interpretariato LIS, se richiesto | accessibile alle persone cieche, ipovedenti e sorde

A cura di Al Pelegrén – guide ambientali, Camping e Bar Osteria nel Bosco (Marco Mazzoni), Symbolc Academy (Alessandra Barbieri)

Venerdì 6 ottobre

BOLOGNA Centro

h 16.00 - Itinerario a piedi + concerti + proiezione | Paura non abbiamo!

Un percorso liberamente tratto dal documentario Paura non abbiamo. A partire dalle vite di illustri sconosciute racconteremo Bologna attraverso le lotte per i diritti delle donne e del lavoro, la repressione della polizia nei confronti dei lavoratori. Eloisa Betti – ricercatrice e storica –parte dall’analisi dei diari di Anna Zucchini, animatrice dei moti operai di quegli anni, per far emergere una realtà figlia della resistenza. Visteremo alcuni dei luoghi più significativi di un periodo storico e di vicende q

...