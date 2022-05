Light contact: il 4 giugno campionati Italiani, Europei e Mondiali a Bologna

Sabato 4 giugno 2022 alle ore 19:00, presso il campo Savena di Via della Torretta, 12/5, Bologna ospiterà un evento unico nel suo genere, i campionati Italiani, Europei e Mondiali di Light Contact rappresentativa (PRO) della WMAC. L'evento, che inizierà alle ore 19:00 con ingresso Libero, vedrà lo svolgimento di dieci incontri di cui quattro valevoli per i Titoli Italiani categoria -75 kg, -80Kg, -85kg, -90 kg, quattro Titoli Europei categoria -60 kg, -65Kg, -75kg, -80 kg, un Titolo Mondiale Categoria Master kg -70 dove gareggerà l'ex Campione Mondiale W.K.O Marco Lo Russo vs Daniel Bischof, infine un titolo Internazionale di Karate hard Style. L'evento si svolgerà all'aperto, l'ingresso è libero e il tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di Covid-19 e dei protocolli di sicurezza previsti dalla legge. Di sicuro è un occasione per assistere ad un evento di portata internazionale, ci saranno infatti atleti che vengono dal Libano, India, Albania, Svizzera, Austria, Ucraina. Durante la manifestazione sono previste anche un esibizione di armi del Maestro De Marchi e due esibizioni di Bambini sempre nella disciplina di Light Contact. Per i Titoli Italiani gareggeranno alcuni nostri concittadini (Bologna) il quale "giocando in casa" avranno bisogno del nostro tifo e supporto. Vi aspettiamo numerosi il 04/06/2022 presso il campo Savena Via della Torretta, 12/5, 40127 Bologna.