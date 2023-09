Motor Valley. Fino a domenica gli eventi della prima edizione della Italian Motor Week

Motor Valley. Fino a domenica 17 settembre l’Emilia-Romagna è protagonista della prima edizione della Italian Motor Week: convegni, visite guidate nelle officine, nei musei e nelle collezioni private, mostre, raduni, competizioni...decine gli appuntamenti in calendario tra Maranello, città capofila della manifestazione, Modena, Fiorano, San Cesario sul Panaro, Castelfranco Emilia, Imola, Sant’Agata Bolognese, Lugo e Varano de Melegari. In Emilia-Romagna quasi la metà delle località coinvolte in tutta Italia

Sono nove i Comuni dell’Emilia-Romagna a ospitare appuntamenti della Italian Motor Week: cinque in provincia di Modena (Maranello, città capofila della manifestazione, Modena, Fiorano Modenese, San Cesario sul Panaro e Castelfranco Emilia), due nella Città metropolitana di Bologna (Imola e Sant’Agata Bolognese), uno nel ravennate (Lugo) e uno in provincia di Parma (Varano de’ Melegari).

Gli eventi dell’Italian Motor Week in Emilia-Romagna

Tra i tanti appuntamenti in calendario, da segnalare le visite guidate al Museo Ferrari e sui luoghi di Enzo Ferrari da venerdì 15 a domenica 17 a Maranello, che nel pomeriggio di domenica ospiterà anche la conferenza “TEDx: Evolution. Passions that drive the future” e dove tutti i giorni è possibile visitare le aziende con “Officine aperte”; l’incontro con Gian Carlo Minardi dell’omonima scuderia a Lugo alle 18.30 di giovedì 14 settembre; l’apertura straordinaria dello storico stabilimento della Maserati a Modena nel weekend del 16 e 17. E ancora, tutte le sera a Castelfranco Emilia velocità e gusto si incontrano con “Motori e sapori”; l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola domenica 17 settembre ospita le prove cronometrate in pista per il 33° Gran Premio Nuvolari; sabato 16 settembre il Museo Horacio Pagani di San Cesario sul Panaro apre gratuitamente le sue porte; a Varano De’ Melegari il 16 e 17 settembre si corre, all’Autodromo Riccardo Paletti, la sesta prova dei Campionati Italiani Minimoto e MiniGP; a Sant’Agata Bolognese domenica 17 per gli appassionati è in programma un raduno di vetture d’epoca, oltre alle visite al Museo Lamborghini per l’occasione raggiungibile con uno speciale trenino; a Fiorano Modenese sabato 16 apre al pubblico la Collezione Romano Soli, con visite guidate delle Lancia e Alfa Romeo storiche esposte a cura di uno dei volti più noti del giornalismo motoristico italiano, Leo Turrini.