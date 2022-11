A Bologna “Foodcromia”, il primo evento che unisce il mondo dell’armocromia a quello del food

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Comunicato stampa Italy Food Porn si fa a colori A Bologna "FOODCROMIA", il primo evento in collaborazione con Nicaragua che unisce il mondo dell'Armocromia a quello del Food Bologna, 4 novembre 2022 – L'armocromia incontra il food nella location più colorata di Bologna. Si terrà presso Trattoria Veturia a il Casino - Budrio (BO) in via Ghiaradino, 59, la prima edizione di FOODCROMIA, un evento nato dalla partnership tra Italy Food Porn, agenzia di comunicazione leader nel mondo dei Social Media e del food Influencer marketing, con la consulente d'immagine creativa Nicaragua. Un evento unico nel suo genere, che unisce per la prima volta il gusto del bello ai piaceri del palato. L'11 novembre 2022, dalle 18.30 a chiusura, gli ospiti della trattoria potranno sottoporsi ad un test di armocromia, grazie alla guida della consulente d'immagine che individuerà i colori e la stagione perfetta per ognuno. Un viaggio attraverso una serie di tonalità e sfumature che potranno essere o meno in armonia con i colori naturali del volto. Ad oggi sono state evidenziate ben quattro palette di colori, ciascuna delle quali ispirate alle nuance delle quattro stagioni, che, se scelte correttamente, sono in grado di valorizzarci, in tema di beauty e outfit quotidiani, in modo del tutto naturale. Il tutto avverrà in una cornice in grado di soddisfare anche le fantasie più Food Porn dei partecipanti. Ad ognuno sarà offerta una porzione di Tortellini super colorati e un calice di vino. Sarà possibile scegliere fra tre ripieni ispirati alla cucina romana della tradizione: Carbonara, Cacio e Pepe e Amatriciana. Un'idea volta a richiamare le diverse tonalità del food che unisce le ricette più iconiche di Lazio ed Emilia-Romagna. E' possibile partecipare all'evento acquistando un biglietto da 25 euro, previa prenotazione al numero: 0516929232. "Foodcromia nasce dalla volontà, mia e di Nicaragua, di unire le nostre passioni: il food e l'armocromia - ha dichiarato Anna Venuturoli di Italy Food Porn Bologna- Il colore sarà il tema principale della serata. Infatti gli ospiti potranno sia scoprire la loro palette, ovvero i colori con cui sono valorizzati, ma anche assaggiare dei tortellini arcobaleno con ripieni molto particolari come la carbonara o l'amatriciana. Insomma sarà un'opportunità per scoprire gusti nuovi ed osare con i colori!". "Lavoro come consulente d'immagine da quattro anni e da sempre ho trovato l'armocromia una disciplina molto versatile. È una materia in grado di regalarti più autostima e sicurezza ma spesso cambia il modo in cui vedi il mondo e inizi a notare che ogni cibo ha una sua palette - ha dichiarato la consulente d'immagine Nicaragua- Con FOODCROMIA vogliamo proprio raccontare il legame che unisce cibo e colore in un'esperienza culinaria creativa ed educativa". Informazioni su Italy Food Porn Italy Food Porn è un'agenzia di comunicazione nel mondo dei Social Media e dell'Influencer marketing, nel panorama del settore food italiano. Il progetto conta già più di 7 città con pagine social attive ed è in continua espansione. La community di Italy Food Porn conta più di 1 milione di fan, ed è ormai un punto di riferimento per chi vuole sapere dove mangiare o scoprire nuovi prodotti e ricette. Come agenzia di comunicazione, gestisce i canali social di tantissime attività in tutta Italia, con l'obbiettivo di aumentare la brand awareness e la loro clientela. I tre soci Gian Andrea Squadrilli, Matteo Di Cola e Vittorio Colella sono giovani influencer italiani con tantissime idee e tanta voglia di valorizzare il cibo e la ristorazione italiana, utilizzando l'estetica del food porn americano ma esaltando l'eccellenza del prodotto italiano.